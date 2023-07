– Milyen témák foglalkoztatják fotósként?

– Különleges időszak volt az életemben a várandósság és az azt követő időszak. Imádtam újszülöttként fotózni a kislányomat, és persze azóta is ő a kedvenc modellem. Így nem volt kérdés, hogy fotósként is ezeket a pillanatokat szeretném megörökíteni. A fő területeim a kismama- és babafotózás, a glamour vagy divat, illetve a családi vagy páros sorozatok. Az életünk különleges pillanatait szeretem elkapni. De talán ha össze kellene foglalnom, mi az, amit a legjobban a magaménak érzek, az a nők fotózása: a személyiségük, nőiességük megmutatása. Hiszen olyan sokszínűek tudunk lenni mi, nők. Egyszerre vagyunk szerető feleségek, gondoskodó édesanyák és dolgozó nők, akik karriert építenek, gyermeket nevelnek és háztartást vezetnek, de szeretjük megmutatni a csinosabb, vonzó énünket is. Igyekszem jó hangulatban készíteni a fotókat, hogy mindenkinek a legjobb énjét tudjam elkapni és átadni a fotókon.

– Milyen érzés, hogy megjelentek az angol Prestige Models Magazine és a nemzetközi International Kid Model Magazine-ban a képei?

– Hatalmas út volt ez számomra. Gyakran nézegetem a különböző fotós pályázatokat, amiken szeretem magam megmérettetni. Nagy megtiszteltetés és elismerés nekem, hogy ilyen magazinokban megjelenhettek a fotóim, ez szakmai visszajelzés is egyben, hogy jó úton haladok. Bár a legjobb érzés még mindig az számomra, amikor az ügyfelek reakcióit látom a róluk készült anyag láttán. Ez erősít meg abban, hogy folytatnom kell. Szerencsére ma már csak a fotózásnak élek, így azt csinálhatom, ami a hivatásom. Az évek alatt kialakítottam magamnak egy szuper fotós stúdiót Győr-Révfaluban, és elindítottam a J’adore Photography vállalkozásomat. Azóta is rengeteget tanulok, és gyakorlom az utómunkát. Fejlődni mindig kell, ezért idén szeretnék eljutni egy még komolyabb képzésre.

Jancsovics Dóra

– Mikor elégedett a képeivel?

– Amikor azt látom, hogy sugárzik a modellem. Ezt a fotósnak kell kihozni az alanyból. Emiatt szerintem fontos az alkotó személye, hogy a közös munka folyamán meglegyen az összhang és ez átüssön a képeken is. A célom, hogy olyan fényképek szülessenek, amik amellett, hogy remek emlékek, akár lakásunk ékei, díszei is lehetnek.

– Telített a fotósszakma. Hogyan lehet mégis kitűnni?

– A látásmód nagyon fontos, ami lehet, hogy nem tanulható, de biztosan fejleszthető. Ugyanazt a témát több fotós teljesen máshogy látja és fotózza meg. Kis túlzás nélkül mindegy, milyen géppel fényképezünk, a lényeg, hogyan és mikor használjuk. Persze a technikai háttér is lényeges, hiszen minden objektívvel mást tudunk alkotni. Szerintem fontos a téma és hogy alkotóként milyen szemmel látjuk azt. Ha a kettő passzol, ki lehet tűnni a tö­­megből.