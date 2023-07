Legutóbb pedig a hajogyar.hu popkulturális és művészeti oldal szemlézte az előadást. Marton Szabolcs, a Kvark értelmi- és zeneszerzője Győrben született és a Krúdy diákja volt.

Marton Szabolcs első debütálása dalszerzőként a Préda című előadásához fűződik, amihez 2014-ben készített dalokat az Aurora Art felkérésére. Ugyanebben az évben indult az első saját zenekara is, a We are Infinite, amivel a budapesti Talentométer döntőjébe kerültek, illetve bejutottak a Hangfoglaló (akkori nevén Cseh Tamás) Program résztvevői közé is. 2016-ban ő szerezte a Vád című darab zenéjét, majd 2017-ben elkészítette első saját nagylemezét, amit második zenekarával a Hüge-vel jegyez. Azóta elsődlegesen színházi- és filmzenék szerzőjeként van jelen a magyar zeneiparban. A Neked szól a taps Vígszínházi darab zenéjét is a fiatal győri tehetség szerezte, melyben gyermekotthonban élő fiatalok élettörténetei kapnak reflektorfényt.

A kvark egy tovább nem bontható, az emberi élet legelemibb részét mutatja be, a változás pillanatát. Ezért a Kvark a múlandóság szimfóniája. A különleges effektekkel kísért félszimfonikus hangzás, egy mapping és egy egyedi fényfestés együtt alkot valami egyszerit és megismételhetetlent.

Az előadás ITT>> megtekinthető.