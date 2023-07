A legjobbak közé jutott Bálind Kata és Edvi Dalma, Dave Koma Dave, a Flopp, a Várakozni Tilos!, a Honey Jeans, Kiss Clau, Léhárt Míra és Polgár Patrik, Rapkay Vivien, a Kétszemközt, Virág Alexandra és a közönségdíjas KvintOperett.

- Mindenkiért nagyon szurkolunk, erős a mezőny, így nehéz lesz dönteni. Örülünk, hogy létrejött ez a kezdeményezés és reméljük, hogy jövőre is ilyen sok tehetség jelentkezik majd, hogy próbára tegyék énektudásukat. Itt már mindenki nyertes, aki eljutott a döntőig, hiszen megmutathatta magát a győri közönség előtt. Zsűritársaim nevében is mondhatom, hogy az 56 jelentkezőből a színpadon fellépő 11 versenyző bármikor megállná a helyét más rendezvényen is - fejtette ki Boda Bernadett zsűritag. Hozzátette, hogy zsűritársaival nagy összhangban pontozták és véleményezték a produkciókat.

Viszont a Színpadra fel! dobogósairól nem csak ők, hanem a 18. Győri Rotary Fröccsnapok részvevői is dönthettek. Szavazó szelvényen adhatták le voksaikat kedvenceikre. Az eredményhirdetésre szombat este 22 óra magasságában a Crazy Little Queen koncertje után kerül sor. Az első három helyezett a Rotary Club Alapítvány pénzdíját kapja, a győztes pedig elnyeri a Győr Város Felfedezettje címet és egy videóklip elkészítését.

Idén is hangulatos rendezvényre készültek a szervezők: a város a rotarysokkal és a Győri Művészeti és Fesztiválközpont koncertek mellett nem felejti a fröccsnapok jótékony hagyományát sem. Szombaton is szépen gyűltek az adományládákban a forintok. Kígyóztak a sorok a faházak előtt, főként fehér- és rozéborból készült, „hamvas” fröccsök kerültek ki a kiszolgáló pultokból. Kis- és nagyfröccs, hosszúlépés, vice- vagy csak sima házmester, házúr és sportfröccs is kapható. Illetve szörp, limonádé, hagymás zsírós kenyér és további ínycsiklandó étkek, a sós és az édesszájúaknak egyaránt. Emellett különleges játszóház is gazdagították a forgatagot a gyerekek nagy örömére. A vasárnapig befolyt összeget karitatív törekvések finanszírozására fordítják, elsősorban a kazinczys diákok szép magyar beszéd versenyére.