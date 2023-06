A Tízforrás fő rendezvényhelyszíne Hegykőn van, de az idén is csatlakozott Fertőhomok, Hidegség és Sarród. A fesztiválon a színvonalas kikapcsolódás mellett bemutatják a közönségnek a Fertő-táj építészeti és természeti értékeit.

– Hegykőn igyekszünk pezsgő kulturális életet teremteni. Sok-sok évvel ezelőtt kezdtünk el olyan programokat szervezni, amelyek nemcsak a helyben élőket szolgálják ki, de turisztikai jelentőséggel is bírnak. Ezt továbbgondolva jött létre csaknem húsz évvel ezelőtt a Hegykői Művészeti Fesztivál, amelyből néhány évvel később megszületett a Tízforrás. Ma is igyekszünk megtartani a művészeti jellegét, ami azt jelenti, hogy minőségi és színvonalas programokat állítunk össze – mondta el dr. Jakab Zsolt szervező. Hozzátette, Hegykő a Tízforrás mellett egyéb klasszikus kulturális rendezvényeknek is otthont ad. Ilyen az 1 Csepp Fesztivál, ami a kézműves sörökről és a pálinkákról szól, vagy a Borok utcája gasztro­kulturális programsorozat.

Az évtizedek alatt számos nemzetközileg is elismert előadó fordult meg a Tízforráson. – A Tízforrás arculatát leginkább a világ- és a népzenei, az under­ground, a jazz- és a komolyzenei előadók rajzolják ki. Mindezek mellett filmekkel, kiállításokkal, kézműves- és túraprogramokkal várjuk a közönséget – részletezte a szervező, aki hangsúlyozta, a Tízforrás főleg a hazai vendégeknek szól.

A koncertsorozat július 7-én 20 órakor kezdődik Hegykőn a Grófkertben, ahol a hazai könnyűzenei klub- és fesztivál­élet szereplője, a 30Y lép színpadra.

A következő napokban koncertet ad a Kacaj, a 40 éves Pál Utcai Fiúk, a Budapest Bár és a Szakcsi Jr. Renaissance. Színpadra lép továbbá Takáts Eszter és Molnár Zoltán duója, Petruska András, Horgas Eszter és Falusi Mariann, Szabó Balázs Bandája, de lesz Rendhagyó Prímástalálkozó is és gyermekműsor a Görömbő Kompániával.

A Tízforrás részletes programjait megtalálják az érdeklődők a hegyko.hu honlapon.