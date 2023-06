Kocsis Enikő Budapest és Győr között szinte állandóan úton van párjával. Munkájuk az életük: a népi hagyományok ápolása, a néptánc mint életforma népszerűsítése, néptáncos fiatalok nevelése, művészi produkciók létrehozása. Az elmúlt év különösen sűrű számukra, hiszen az ország legfiatalabb hivatásos művészeti együttesének, a Fitos Dezső Társulatnak a vezetői is.

„A Lippentő Táncegyüttes a legutóbbi Méta Fesztiválon, a gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok minősítő versenyén két korosztályban is elhozta a koreográfus díjat”, mondja Kocsis Enikő, majd hozzáteszi: „Ez is jól mutatja, hogy komoly munka folyik nálunk. A Lippentő a Fitos Dezső Társulat utánpótlásbázisa is egyben. A fiatalok szeretik, élik a néptáncot, és ez az elkötelezettség látható a színpadi produkciókon is. A Napfordító gálán is így lesz majd.”

A Napfordító a Lippentő Táncegyüttes hagyományos, éves gálaműsora, hiszen a győri csapat (a pandémiás időszakot leszámítva) minden esztendőben fergeteges gálával lepi meg azokat, akik jegyet váltanak a Vaskakas Bábszínházban bemutatott eseményre. A fiatalok, a Lippentő Táncegyüttes tagjai, a néptáncot mestereiktől a szívük dobbanásával tanuló fiúk és lányok Enikő és Dezső büszkeségei, az utánpótlást jelentő lendület ők. Nem véletlen, hogy bár egy héttel a Napfordító után, június 16-án a Nemzetközi Táncfesztiválon a Fitos Dezső Társulat a Győri Nemzeti Színház színpadára lép, ők most a Lippentő hagyományos gálájáért izgulnak.

Még akad néhány jegy a vasárnapi műsorra, de vélhetően gyorsan elfogynak majd a belépők. A hír jár az utcákon, a Sarjú Banda muzsikusai mellett a nemzetközi porondon is jegyzett Fitos Dezső Társulat tagjai is színpadra lépnek. Nem egy közülük éppen a Lippentőben kezdte a tánclépések megtanulását.

Még válthatók jegyek a Vaskakas Bábszínház pénztárában.

A fiatalok, a Lippentő Táncegyüttes tagjai, a néptáncot mestereiktől a szívük dobbanásával tanuló fiúk és lányok Enikő és Dezső büszkeségei, az utánpótlást jelentő lendület ők. Nem véletlen, hogy bár egy héttel a Napfordító után, június 16-án a Nemzetközi Táncfesztiválon a Fitos Dezső Társulat a Győri Nemzeti Színház színpadára lép, ők most a Lippentő hagyományos gálájáért izgulnak.

Még akad néhány jegy a vasárnapi műsorra, de vélhetően gyorsan elfogynak majd a belépők. A hír jár az utcákon, a Sarjú Banda muzsikusai mellett a nemzetközi porondon is jegyzett Fitos Dezső Társulat tagjai is színpadra lépnek. Nem egy közülük éppen a Lippentőben kezdte a tánclépések megtanulását.

Még válthatók jegyek a Vaskakas Bábszínház pénztárában.