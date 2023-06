Dr. Dézsi Csaba András polgármester ünnepi köszöntőjével kezdődött a Győri Nemzeti Színház 2022/23-as évadzárója. - Győr értékét a szellemi kincsünk is adja, aminek nagy része a győri színház. Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt években létrehoztuk az állandó társulatot - emelte ki beszédében. A polgármester említést tett a kulturális negyed és központ projektről, hiszen hiába szeretnek a jelenlegi, nagy történelmi múlttal rendelkező épületbe járni a győriek, bizony felújításra szorul. - A járvány, a háború és az energiaválság ellenére is szép számokkal zárta a színház az évadot, ezért is köszönöm a munkájukat - szólt a társulathoz a polgármester.