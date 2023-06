Erre a napra időzítik a Múzeumok éjszakája programsorozatot is, ami az egyik legnépszerűbb kulturális esemény évek óta.

A nyúli hegyen is misztikus estét szervezett szombaton a helyi Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület. A programok közt szerepelt az ünnepkörhöz szorosan kapcsolódó gyógynövény bemutató és kóstoló, valamint kvíz nyereményekkel. Gyimesi Dóra hajfonásokat készített, Drávai Orsolya hennát festett, Varga Szabina ingájával jósolt a jövőbe, a Szalai Elviránál pedig tarot kártyából lehetett elemzést kérni.

A szervezők a finom falatokra is gondoltak, házias rétesektől, süteményektől, pulled pork és sült kolbásztól roskadoztak az asztalok. Készült még emellett slambuc házi tésztából. Este nyolc órakor lámpás felvonulásra indultak a részvevők, majd kilenc órakor meggyújtották a Szent Iván éji tüzet. Amikor kissé alább hagytak a lángok, a legbátrabbak át is ugrottak felette, hiszen számos hiedelem köthető ehhez a szokáshoz.

A Szent Iván éj nagyon régi ünnep, a pogány időkre vezethető vissza. A nyárközepi tűzgyújtás a megtisztulást, az újjászületést jelképezte. Éjjel hatalmas örömtüzeket gyújtottak, amelyeket körbetáncoltak, égő faágakkal megkerülték a szántóföldeket a jövendő bő termés reményében vagy lángoló kereket gurítottak le a dombokon.

- A tűz átugrálásához is több hiedelem kötődik. A szerelmeseknek együtt vagy külön-külön kellett átugraniuk a szerencsét hozó lángok felett, melyek így messze űzték tőlük a rosszat. De a tűz termékenységet is hozhatott. De tartja magát az a hiedelem is, ha egy cetlire olyan dolgokat írunk fel, amelyektől meg akarunk szabadulni – pl. szegénység, rossz gondolatok – a Szent Iván-éji tűzbe dobva, mindez a múlté lesz. De fordítva is működik: ha pozitív kívánságokat, életcélokat tartunk a lángok fölé, azok is valóságokká válnak - sorolták a nyúli egyesület vezetői a programhoz ötletet adó hiedelmeket.