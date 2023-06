Bánáti Norbert, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese és zenei tanszakvezetője a szabadtéri színpadon elhangzott beszédében úgy fogalmazott: június 4. a nemzeti összetartozás napja volt, a sokadalom pedig az összefogás rendezvénye lett. Az idei programsorozat megszervezése ugyanis nagyon nehéz körülmények között indult, ám számos vállalkozó, cég, intézmény és a szülők is felajánlották segítségüket. Így aztán közös erővel, igazi összefogással sikerült 2023-ban újra megrendezni a Tatai Sokadalmat.

Michl József, Tata polgármestere nyitotta meg a Tatai Sokadalom népművészeti fesztivált.

A népművészeti fesztivált Michl József polgármester nyitotta meg. Mint mondta, nagy az öröm, mikor évről évre elérkezik a sokadalom ideje, örvendezhetünk egymásnak. „Ennek a projektnek, a sokadalomnak is az a célja, hogy mindazt a szépet, amit őseink ránk hagytak, a hagyatékot, a viseleteket őrizni kötelességünk. Jó embernek kell lennünk. Köszönet a pedagógusoknak, szülőknek azért, hogy még nem fogyott el a lendület, újra és újra megtanítják gyermekeinknek őseink kultúráját, a viseleteket. A nehézségeken ez átsegíthet bennünket, mint például a sokadalom. Most különösen fontos, hogy békesség legyen, ezt kell kisugároznunk.”

Évek óta hagyomány, hogy a sokadalom nyitónapján kerül sor a Városi Művészeti Díjak átadására. A mögöttünk álló tanév újra gazdag volt művészeti versenyekben és rendezvényekben. Ebben a tanévben 8 iskola 318 diákja és 37 felkészítő tanára részesült elismerésben. Többek között a Pötörke AMI, a Kenderke Református AMI, a Fazekas Utcai és a Kőkúti Általános Iskola, a Tatai Református Gimnázium (TRG), a Menner Bernát-zeneiskola, valamint a Vaszary János és a Jázmin Általános Iskola diákjai, felkészítő tanárai. A művészeti díjra jogosult minden tatai lakcímmel rendelkező tanuló, illetve Tatán működő csoport, amely bármely művészeti ághoz tartozó nemzetközi, országos vagy regionális szintű versenyen 1–5. helyezést ért el, vagy ilyen versenyen kimagasló művészeti munkájáért egyéb díjazásban, például különdíjban részesült. Ugyancsak jogosultak a díjra a felkészítő tanárok, művész-tanárok vagy oktatók, akiknek növendékei a sikereket elérték.

A Kenderke AMI Városi művészeti díjban részesült diákjainak csoportja.

A 23. Tatai Sokadalom vasárnap estig várta a látogatókat az Angolparkban. A programok sorában többek között koncertek, táncházak, meseelő- adások, ringató és népi kézműves-kirakodóvásár is volt. Igazi kuriózum volt a Moldvai Népzenei Kurzus a nyitónapon és Gryllus Vilmos gyerekeknek szóló koncertje és az óvodások kisszínpada. Az Örökifjú és Szenior Néptánctalálkozón tucatnyi csoport lépett fel. A vasárnapi néptáncgála színesítette a programot. A „Tisztáson” is pörögtek az események, ringatók, Kuttyomfitty Társulat, Écsi Gyöngyi interaktív meseelőadása is népszerű volt.

Békefi-Juhász Dorottya, a Tatai Sokadalom rendezvényszervezője elmondta, minden évben úgy állítják össze a programot, hogy minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének leginkább megfelelőt. Olyan fellépőket keresnek és találnak, akik mind zenében és táncban interaktív módon örökítik át a hagyományokat. Idén a gyerekek a búza útját kísérhették figyelemmel, hogyan lesz a búzából kenyér, a kerek udvar lisztes játszóján.

A programok a Szent Ivánhoz kapcsolódó néphagyománnyal, a tűzugrással folytatódtak, majd a Pedrofon együttes koncertje már a sokadalom igazi örömünnepe volt.