Június 24-én, szombaton országszerte késő éjszaka is nyitva lesznek a Múzeumok Éjszakájához csatlakozó gyűjtemények. A Csipkeház is fényben úszva várja majd a késői érdeklődőket. Több okból is érdemes felkeresni a hegykői kiállítást. Egyrészt mert eddig csak kevesek töltötték az éjszakát a lassan kétszáz éves épületben, amióta nem lakóházként, hanem gyűjteményként működik, most pedig itt a lehetőség. A szervezők biztosak benne, hangulatos lesz.

Másrészt a Múzeumok Éjszakájának idei fő témája a trend, s mi lehetne trendibb a csipkénél? A közelmúltban hungarikummá váló höveji csipkénél pedig kevés értékállóbb divatkiegészítő vagy díszítő elem van. A Hegykői Csipkeházban közel háromszáz höveji csipkét őriznek és mutatnak be, amik kivétel nélkül Szigethy Istvánné munkái.