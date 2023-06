A nagy, nemzetközi versenyt május közepén rendezték meg Olaszországban, Bibione-ban. Gergő nem most járt itt először, hiszen a tavalyi megmérettetésen is részt vett, bár akkor helyezést nem ért el. A versenyt egy helyi orgonaművész emlékére rendezi meg minden évben az ottani egyházközség, ahová a világ minden tájáról érkeznek.

Kiss Gergely orgonista. Fotó: Rákóczy Ádám

– Felkészítő tanárommal közösen döntöttük el, hogy újra elindulok. Többen voltunk Magyarországról, de rendkívül sok holland, olasz versenyzővel találkoztunk. Fél órát kellett játszanunk a hat tagú zsűri előtt, kötelező és szabadon választott művekből. Nem volt ismeretlen számomra a hangszer, és tudtam előtte is gyakorolni rajta. Nagyon élveztem

– fogalmazott lapunknak Kiss Gergő.

A zsűri csapatát elsősorban helyi, lengyel és orosz nemzetiségű orgonaművészek alkották, akik nem tudták, hogy ki játszik éppen, hiszen az orgona és a zsűriasztal között egy nagy paraván volt felállítva. Figyelték az előadásmódot, a technikai elemeket, és a hangszerelést. Végül mind a hat szakember maximális pontszámot adott a győri fiatalnak, aki így megszerezte a nemzetközi verseny első díját.

– Örülök, hogy a vírus után már nem online vannak a versenyek, hiszen akkor felvételeket kellett idehaza rögzítenünk, és bármelyik verziót elküldhettük. Most, a személyes jelenlét, és a drukk meglátszik az emberen. Egyszer van lehetőség, jól és szépen kell játszani. Szerencsére nekem sikerült – tette hozzá Gergő, aki a verseny előtt kisebb balesetet is szenvedett, a huzat miatt lecsapódó ablak pont a kézfejére esett, ami miatt a helyi kórházat is meg kellett látogatniuk.

A fiatal tehetség a verseny után a gálakoncerten is részt vett, aki szerint az olaszok rendkívül zenekedvelők, a szentmiséken felhangzó egyházi zenében a hívek is aktíven veszik ki a részüket.

Vadász Attila felkészítő tanár szerint Gergő a tavalyi „kudarc” után meg akarta mutatni mit tud, és talán a kisebb baleset is közbejátszott abban, hogy a legjobbat hozta ki magából. Kiss Gergőt idén a Kantharosz Alapítvány is támogatja karrierjében.

– Tavaly is közel volt a jó eredményhez, végre idén ez sikerült. A felkészülését is meghatározta, hogy újra ott játszhat. Kellően motiváltan álltunk hozzá a versenyhez, a maximális pontszámra pedig nincs általános recept. Nagyon sok munka és felkészülés volt a háttérben, a balesete pedig egy rémálom egy ilyen szereplés előtt, hiszen orgonistaként folyamatosan használja az ujjbegyeit. Büszke vagyok tanítványomra, és alig várjuk a soron következő versenyhelyszínünket – fogalmazott Vadász Attila felkészítő tanár.

A győri orgonistának a nyári szünet sem telik eseménymentesen, újra Olaszországba látogatott és Trentó városában ad koncertet a napokban. Augusztusban aztán újabb megmérettetés vár rá, Észak-Írországban léphet fel, szintén egy nemzetközi orgonaversenyen.