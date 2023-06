Az évente megrendezett fotópiknik nem csak az országos és a környéken tevékenykedő fotós közösséget hozza össze, de remek visszacsatolást is ad a művészeknek. Több alkotó élt is ezzel, a laikus nézelődőktől kaphattak véleményt kiállított munkáikról.

A rendezvénynél az sem utolsó szempont, hogy a leendő fotósok, vagy a fényképezéssel kacérkodók is ihletet, tanácsot kaphatnak.

- Velem is az esett meg 11 évvel ezelőtt egy kiállításon. A kiállított képeket látva fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy ezeket én is el szeretném készíteni. Néhány napra rá pedig meg is vettem az első fényképezőmet és csatlakoztam a Győri Fotóklubhoz. Azóta is aktív tagja, ma már elnöke vagyok a közösségnek - osztotta meg saját történetét Roll Péter.