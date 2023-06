– A rendezvény bizonyíték arra, hogy a könyv nem elavult műfaj, a digitális világban sem szorul ki az életünkből. Külön öröm, hogy ezen a héten győri könyvújdonságokkal is fogunk találkozni, helyi írókkal, alkotókkal, költőkkel. A program a gyermekeknek is szól, akiket közelebb hozhatunk a könyvekhez, és mesélhetünk nekik a múltunkról és jelenünkről

– fogalmazott az elnök.

A sajtótájékoztatón a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója, dr. Horváth Sándor Domonkos beszédében visszaemlékezett a könyvhét történelmére, és hangsúlyozta: a program részeként sok városban ünneplik egyszerre a könyvet, ami iránt ma is töretlen az érdeklődés.

– Az Ünnepi Könyvhéthez Győr is örömmel csatlakozott, a rendezvény pedig egy találkozó helyszíne is a könyveseknek, a könyvkiadóknak, az íróknak és olvasóknak –fogalmazott az igazgató.

A sajtótájékoztatón F. Sipos Beáta a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér kulturális szervezője részletezte a programokat, és hangsúlyozta: a könyvesek kedvezményekkel, tizenöt standnál várják majd az érdeklődőket, ahol a boltok, intézmények kínálata mellett megtalálhatóak majd a könyvtár legújabb kiadványai is. Pénteken és szombaton városi monográfia kötetbemutatók lesznek, de helyi, és országos érdekeltségű szerzők is bemutatkoznak majd a közönségnek. Szombaton gyermekverses könyvbemutató várja a kisebbeket, és meghallgathatják Mihályi Réka koncertjét is.

– A program elsősorban az újdonságokról, az egy év alatt keletkezett szerzeményekről, kötetekről szól. Csütörtökön Devecsery László, József Attila-díjas író, költő nyitja meg a rendezvényt, a három nap alatt lesz beszélgetés Háy Jánossal, Darvasi Lászlóval, és Benedek Szabolccsal is, aki új kötetét hozza el hozzánk. A gyermekes családoknak is készültünk szórakoztató programokkal, a kicsiket kézművessarok, gyermekversek, és szabadtéri színpadi koncertek is várják

– mondta el kérdésünkre F. Sipos Beáta.

A programok részletes listája: