A vendégek osztott tárlatvezetés keretében alkothatott képet Csorna és a Rábaköz történetéről, néprajzi hagyományairól és kulturális emlékeiről. A vidám, jó hangulatú vezetésen nem csak az úti- és tankönyvek tényeivel ismerkedhettek meg, de azt is megtudták, mire való a „csókjegy”, illetve, hogy mi mindent lehet vásárolni egy múzeumi szatócsboltban.

Az intézmény tárlatai továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek, amit bizonyít, hogy a régión kívülről is érkeznek látogatók rendszeresen. A múzeumi foglalkozásokat is több csoport veszi igénybe.