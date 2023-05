A darabot először házi főpróba keretében múlt szombaton láthatták a színházat kedvelők, másnap, vasárnap pedig a premierre került sor. Mindkettő alkalommal megtelt a Jászai Mari Színház kamaratermének nézőtere.

– Próbálunk olyan darabokat keresni, amelyek a mi színházi körülményeink között eljátszhatók, és terjedelemben is megfelelnek a társulatnak. A reneszánsz színháznál egyszerűek a technikai igények, a dramaturgiája hasonlít a modern színházéhoz. Többek között olvastam Ruzante írását, tetszett a cselekmény szövése. Már az akkori fordítás „poros” volt, fel kellett frissíteni, több poén, nagyobb tempó kellett. Abban a korban szokás volt az, hogy a színészek kibeszéltek a közönséghez. Én ezt úgy dolgoztam át, hogy a rendező megjelenik a színen és ő beszél a nézőkhöz, vitatkozik a színészekkel, kialakul a „színház a színházban”. Ezekben a párbeszédekben megjelennek a mai életünk, korunk furcsaságai. Ezt a darabot itthon, a kamaraszínházban adjuk elő és tájelőadásra is visszük – tudtuk meg László Tibortól, az Orfeusz Társulat vezetőjétől. – 25 előadást tervezünk. Közben az előző darabunkat, a Bor-csinálta doktort is játsszuk, amit most főként tájelő- adáson láthat a közönség. Egy új előadáson is dolgozunk – tette még hozzá.

Az Orfeusz Társulat, Tatabánya legutóbb a Csapodár madár komédiát adta elő. Monos Kriszta és Hetényi Máté a darab egyik jelenetében.

A darab rendezője, Ungvári István elmondta, ez a második darab az Orfeusznál, amelyben rendezőként közreműködik. A Bor-csinálta doktor komédiát rendezte előtte és néhány korábbi darabot frissítettek, újítottak fel. – A vásári komédia nagyon nehéz műfaj, örülök annak, hogy sikerült jól megcsinálni.

A Csapodár madár című komédia főbb szereplői: Pápai Ferenc, Monos Kriszta, Poroszlai Sándor, Mészáros Kartal, Hetényi Máté, Magyar Kata, Kaszás József és Lovas Petra.