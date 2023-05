Több mint 335 ezer forint gyűlt össze nemrég a Fehér Ló Közösségi Házban szervezett jótékonysági műsor keretében az Éltes-iskola alapítványa javára. Annak már többéves hagyománya van, hogy a tavaszi jótékonysági műsor bevételét az iskolának ajánlják. Most rekordösszegű adományt ajánlottak, melyet a napokban adott át Keresztény Gyula, a Fehér Ló Közösségi Ház vezetője Sztányiné Schvábli Andreának, a kuratórium elnökének. Az intézmény nagyon készül műsorával a május 10-i soproni kulturális fesztiválra is, ennek utazási költségére fordítják a most kapott támogatást.