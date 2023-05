Győr

CSALÁDI

Városrészi nap – Adyváros

05. 06., szombat, 15.00

Bàn Aladàr utca mögötti zöldterület (Műfüves focipálya mellett)

Folytatódik a Győri városrészi napok rendezvénysorozata.

Fellépők/Színpadi programok:

15:00 óra: Program nyitás

16:00 óra: Kiskalász zenekar

17:20 óra: RÉV színház: Interaktív mese

18:10 óra: Kiss Tünde & Mózes Anita

19:30 óra: Hoppáré Társulat

Ingyenes gyermekprogramok:

Arcfestés

Csúszdás légvárak

Kézműves foglalkozások

Népi fajátékok

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság programja

Városrészi nap – Gyárváros

05. 07., vasárnap, 15.00

A Műjégpálya melletti terület

Fellépők/Színpadi programok:

15:00 óra: Program nyitás

15:00 óra: Bob és Bobek (Vaskakas Bábszínház - bábelőadás)

16:20 óra: Kalap Jakab-koncert

18:00 óra: Hagen Orsi & Hungarien Salon Band

19:30 óra: Romano Drom

Ingyenes gyermekprogramok:

Arcfestés

Csúszdás légvárak

Kézműves foglalkozások

Népi fajátékok

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság programja

SÉTA

Franciák kalandjai Győrben

05. 06., szombat, 15.00

Bécsi kapu tér, Kisfaludy-szobor

Francia vendégeinknek már megmutattuk, most itt az ideje, hogy a győrieknek és a hozzánk látogató, városunk izgalmas történetei iránt érdeklődőknek is meséljünk a franciák kalandjairól Győrben. Városunk történetében számos nemzet hagyott emléket, így a franciák is. A legmeghatározóbb az az 1809-es napóleoni csata, mely az egyetlen volt a Magyar Királyság területén. Vajon még milyen történetek, milyen emlékek maradtak fenn Győrben, melyek francia vonatkozása kevéssé köztudott? Ezt kutatjuk ezen az új sétánkon.

A program részvételi díja: 4500 Ft, nyugdíjas, diák, pedagógus: 3500 Ft.

Bejelentkezés: [email protected] vagy telefonon: +36-30/294-9174.

ELŐADÁS

Magyar évezredek

05. 09., kedd, 18.00

GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara, Baross Terem (Szent István út 10/A)

Szántai Lajos: „Szent Korona, Szent Szabadság!” 2. rész. Bethlen Gábor, Magyarország választott királya és a Szent Korona.

A belépés ingyenes.

Jánossomorja

SZÍNHÁZ

Száll a kakukk fészkére

05. 06., szombat, 19.00

Balassi Bálint Művelődési Ház (Óvári u. 1.)

A BŐ-ART Színjátszó Társulat „Száll a kakukk fészkére” című előadása. Jegyek 2500 Ft-os áron elővételben és az előadás napján a helyszínen kaphatók.

CSALÁDI

Babaolvasóklub

05. 09., kedd, 10.00

Jánossomorjai Városi Könyvtár (Szabadság u. 2.)

Mit tehetünk az egészséges kötődés kialakulásáért? Meghatározó időszak az anya-gyerek kapcsolatban. Vendég: Sipőcz Horváth Szandra óvónő, gyógypedagógus.

Mosonmagyaróvár

Szigetköz aranya

05. 06., szombat, 18.00

Flesch Károly Kulturális Központ

A Lajta Néptáncegyüttes nagy sikerre való tekintettel újból bemutatja Berecz András Kossuth-díjas előadóművész közreműködésével a „Szigetköz aranya” című műsorát, melyben szűkebb pátriánk, a Szigetköz meséit, énekeit, zenéjét, táncait és szokásait rendezik színpadra.

Jegyek kaphatók a Flesch-központ jegypénztárában, valamint a Lajta Néptáncegyüttesnél 4500 Ft-os jegyáron.