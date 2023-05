A Szabadművész Alapítvány tagjai zenei, tánc-, irodalmi és kézművességi tehetségek kutatásával és gondozásával foglalkoznak immáron négy éve. Az alapítvány nagy mérföldkőhöz ért, ugyanis megnyitják a galériájukat.

– Az alapítványunkkal szeretnénk a művészet és az alkotás szeretetét még szélesebb körben eljuttatni a közösségekhez. Nagy vágyunk volt egy olyan teret megalkotni, ahol feltörekvő vagy ismert művészek mutatkozhatnak be. A galériában helyet kap a kiállítótér mellett előadóterem, klubhelyiség színpaddal, valamint egy hangstúdió is – avatott be Gerencsér Norbert elnök. Hozzátette, számos alkotó tevékenykedik az alapítvány égisze alatt, így a jövőbeli céljaik közé tartozik egy művészeti egyesület megalapítása. Mindemellett igyekeznek a társadalomban is szerepet vállalni a rászorulók támogatásával.

Cukkermann Hedvig és az aprólékosan, papírból elkészített főnixmadara. Fotó: Szalay Károly

A Bécsi út 14. szám alatt található galériát Cukkermann Hedvig, az „Origami Lady” kiállításával nyitják meg ma 17 órától, közreműködik Csuka Mónika énekesnő. – Az origami, vagyis papírhajtogatás művészete az ókori Kínából indult, majd Japánban még magasabb szintre emelték – ismertette Cukkermann Hedvig, aki a japán moduláris origamiban találta meg az önkifejezést. – Hazánkban ezerpapíros origamiként ismerik, amellyel az alkotó akár életnagyságú szobrokat is készíthet.

Cukkermann Hedviget mindig érdekelte a kézművesség, de csak 2017-ben kezdett el a moduláris origami technikával dolgozni, ami komoly képzőművészeti igényességet követel. Az érdeklődők a kiállításon megtekinthetik az alkotó összetett és bonyolult papírszobrait, dísztárgyait, amiket saját maga tervezett.