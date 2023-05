A napokban a tatabányai Si- lhouette csoport évzáró gála- műsorát tartották a Puskin Mű- velődési Házban. Másfél óra alatt a fináléval együtt 18 produkciót láthatott a közönség, nagy taps fogadta mindegyik kis bale- rina, illetve csoport táncelő- adását. Sokuknak új helyszín volt a Puskin Művelődési Ház, ennek ellenére összeállt minden, a ruha, a fények és a mozdulatok egyaránt. Produkcióikban bemutatták, mi mindent tanultak az elmúlt tanév alatt.

Zagyváné Ruppert Renáta, a tatabányai Silhouette csoport vezetője elmondta, a balettgálával véget ért a tanév. Idén is rendeznek tánctábort a Puskin Művelődési Házban, ahol természetesen a tánc- és balett- foglalkozásoké lesz a főszerep. A balett mellett kézműves-fog- lalkozások és játékok is lesznek. A tábor zárásaként egy, a tábor ideje alatt betanult koreográfiát mutatnak be a gyerekek, amit természetesen a hozzátartozók is megnézhetnek.