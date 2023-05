Juhász Bálint kurátor a gyűjtőmunkát is kezdte, de arra is számít, hogy akár cikkünk nyomán, kerülnek elő még ereklyék, melyek az 1974-ben Újrónafőn elhunyt alkotóhoz köthetők, így keresik a képzőművész lappangó levelezését, vázlatfüzeteit, festményeit, plakátjait és grafikáit is.

Tallós Prohászka István hagyatékának egy részét a Hansági Múzeum őrzi – mutatja az egyik festményt Juhász Bálint művészettörténész.

Fotó: Kerekes István