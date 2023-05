Sajnos a fellépő csoportok száma a koronavírus-járvány utáni időszakban megcsappant, a megyei fordulóban mindössze öt gyermekszínjátszó csoport mutatta be produkcióit, ők viszont annál lelkesebben és ügyesen. A Vértes Agorájában megrendezett megyei fordulóban két-két tatai és tatabányai, valamint egy szári diákszínjátszó kör tagjai mutatták be darabjaikat. A zsűri tagjainak, Dolmány Mária és Tóth Zsuzsanna drámapedagógusoknak nem volt könnyű dolguk, a színjátszó gyerekek és felkészítőik jól „vizsgáztak”. Az öt csoport összesen 3 arany, egy ezüst és egy bronz minősítéssel térhetett haza.

Dolmány Mária a színjátszó-találkozó után elmondta: „Az a tevékenység, amit a színjátszó körök vezetői, a pedagógusok végeznek, nagyon fontos, a gyerekeknek pedig rengeteg közösségi élményt nyújt. A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozót rendszerint a Magyar Drámapedagógiai Társaság hirdeti meg. Az országos gyermekszínjátszó-találkozó döntőjét idén Pécsen rendezik június 9–10-én” – tette hozzá Dolmány Mária, a drámapedagógiai társaság elnökségi tagja.

Amíg a zsűri meghozta döntését, Zsille Gábor József Attila-díjas költő, műfordító és publicista „Petőfi másképp” című előadásával aratott nagy sikert a közönség körében. Olyan dolgokat tudhattunk meg a költőről, ami a könyvekben nem szerepel.

A Lámpalázas Színjátszók a színpadon.

Mikolasek Zsófia, a Lámpalázas Színjátszók vezetője, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatója elmondta, másfél éve alakultak, s több színjátszó csoportot is irányított már korábban, akikkel szép sikereket értek el. Ez egy új tatabányai csoport, eddig négy darabot tanultak meg és adtak elő színpadon. Most „A Fehér Hercegnő és az Arany Sárkány” című meseregényt, Finy Petra azonos című művét mutatták be. Ez arról szól voltaképpen, hogy mit tehetünk akkor, ha mások vagyunk, mint a körülöttünk lévők.



A tatabányai "Lámpalázas színjátszók" nem voltak lámpalázasak, arany minősítést kaptak. Balra: Mikolasek Zsófia a színjátszókör vezetője

Eredmények

Arany minősítést kaptak a tatabányai Lámpalázas Színjátszók, felkészítőjük Mikolasek Zsófia volt; a Zsák Bolha, a tatai Kőkúti Általános Iskola színjátszói, felkészítőjük: Sulyokné Nagy Tünde; a Ficseri Színjátszó Csoport, tatabányai Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola, felkészítőjük: Bíró Ildikó. Ezüst minősítést kapott a tatai Kőkúti Általános Iskola Velsz Ebek nevű színjátszó csoportja, felkészítő: Nagy Gábor. Bronz minősítést a Szári Színjátszókör diákjai kaptak, felkészítőjük: Herczog Krisztián.