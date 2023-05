A Galla Bábszínháznak jelenleg tizenöt, 8–14 év közötti növendéke van. Székhelyük a Széchenyi művelődési ház, ahol rendszeresen gyakorolnak, darabokat tanulnak be, de bábokat is készítenek.

A Galla Színpad és Bábszínház alapítója Herendi Judit, aki korábban maga is amatőr színjátszó körben tevékenykedett a valamikori bányászszínpad tagjaként, majd a Covid-járvány ideje alatt a pápai Pe- gazus Színházban szerzett bábszínházvezetői képesítést, gyakorlatot.

– A „Bábjátszás és más csodák” elnevezésű sikeres pályázati projektnek köszönhetően egyhetes nyári táborral indítottuk el bábművészeti tevékenységünket. Ezt követően heti rendszerességgel tartottunk próbákat a tatabányai Széchenyi István Művelődési Házban, ahol a bábművészet elméleti és gyakorlati ismereteit sajátították és sajátítják el jelenleg is a tagok. A kis csapat igazi közösséggé vált, talán ennek is köszönhető, hogy minimális a lemorzsolódás. Időközben felnőttek is csatlakoztak a gyermek bábjátszó csoporthoz – fogalmazott Herendi Judit.

Idén márciusban került sor az első nyilvános szereplé­sükre, melynek alkalmával be­­­mutatták az „Annabella virágai” című darabot, melyet a színház alapítója és vezetője írt, rendezett, és ő készítette el a szövegkönyvet is. A darab megvalósításában szakmai segítséget nyújtott Dékány Tibor amatőr színművész. Az „ Annabella virágai” című darab premierjét három vidéki fellépés követte. A bábszínház továbbra is aktív, rendszeres próbáik mellett a nyáron ismét terveznek nyári tábort, ahol már egy újabb darab kiválasztása, színpadra alkalmazása a cél.

A közelmúltban nagy megtiszteltetés érte a Galla Színpad és Bábszínház társulatát, amikor meghívást kaptak a veszprémi Bűvös Bábos Fesztiválra, ahol vendégként vettek részt. Reményeik szerint jövőre is aktív részesei lesznek a nagyszabású bábos rendezvénynek.