A művészcsoport csak másfél évtizede, 2008-ban alakult egy-egy művészeti ágazat átfogó képviseletének érdekében. A társaságnak viszonylag rövid, de annál inkább tartalmas története van. A szűk körű gárda főként alkotói műhelyproblémákkal foglalatoskodó csapat. Az elmúlt másfél évtizedben mintegy húsz művész tevékenykedett, illetve tevékenykedik jelenleg is a csoportban. Budapesten és más nagyvárosokban mutatkoznak be alkotásaikkal, de volt már kiállításuk Kolozsváron is.

Kammerlohr-Kováts László, a Kortárs Galéria vezetője.

Ami összeköti, meghatározza az alkotók identitását, az az anyagelvűséget a spiritualitással ötvöző szellemiség a művészetükben.

A Matéria Művészeti Társaság tagjai által fémjelzett műalkotások eredendő jellemzője az anyagiság. Valójában mi is a mű anyaga, mik annak az összetevői, milyen tulajdonságai vannak? A matériamű maga az érdekfeszítő, izgalmas, megtestesült rejtély – hangzott el többek között Wehner Tibor művészettörténésztől a tárlat megnyitóján.

A Matéria Művészeti Társaság kiállítása június 9-ig tekinthető meg. Fotók: Kiss T. József

Érdekesség, talán különös véletlen, hogy Barabás Márton Munkácsy-díjas festőművész, aki tagja a Matéria Művészeti Társaságnak, faliképe díszíti immár évtizedek óta A Vértes Agorája auláját, amely épületben működik a Kortárs Galéria is. Kammerlohr-Kováts Lászlótól, a Kortárs Galéria vezetőjétől megtudtuk: évadzáró kiállítás a Matéria Művészeti Társaságé, eddig négy tárlatrendezésen vannak túl, ezután két hónapig szünetet tartanak. Szeptember 3-án a 3. Szénrajz Triennáléval kezdődik az őszi szezon a Kortárs Galériában.

Ám a nyár sem telik el kultúra nélkül a megyeszékhelyen, hagyományosan megrendezik a Dadabánya Underground Művészeti Fesztivált a Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari Skanzenben június 3-án.