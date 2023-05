Néhány éve még kuriózumnak számított, hogy a Széchenyi István Egyetem Bridge Hallgatói és Oktatói Klubjának udvarán szabadtéri színpad nyílt, amely korábban szokatlan módon egész nyáron fesztiválokhoz hasonló koncertélményt nyújtott a győriek és Győr környékiek számára. A szokatlan kísérlet sikeresnek bizonyult, a kereslet találkozott a kínálattal, sőt az érdeklődés felül is múlta a várakozásokat, így a folytatás sem volt kérdéses. Idén már harmadik évadát kezdi meg a Bridge Garden, amely a magas látogatottság miatt folyamatosan növekszik: a korábbiakhoz képest még több fellépővel, még nagyobb férőhelyszámmal és még kiválóbb szolgáltatásokkal várja a vendégeket.

„A Bridge Garden egyértelműen a járvány szülötte. Akkoriban mindenki valami újjal próbálkozott, és hamar rájöttünk mi is, hogy a közönség kíváncsi a szabadtéri koncertekre. Győrben hiányzott ez a fajta lehetőség korábban, holott óriási igény mutatkozik erre. Nem csupán nálunk figyelhető ez meg, hanem országos tendencia, amire mi jókor adtunk határozott választ” – nyilatkozta portálunknak Németh-Bende Péter, a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub üzletvezetője, aki hozzátette: büszkességgel tölti el, hogy mára nem csak Győr, hanem a régió egyik emblematikus helyévé nőtte ki magát a klub udvarán elhelyezkedő szabadtéri színpad.

Az idei nyitó hétvégén Kowalsky meg a Vega és a Carson Coma melegítette be a közönséget, amit következő alkalommal ByeAlex és a Slepp követ. A nyár folyamán a hazai könnyűzene igazi nagyágyúi fordulnak meg a Bridge Garden színpadán, ugyanis fellép majd Azahriah és Dzsúdló is. A rock kedvelőinek sem kell csalódniuk, hiszen többek között a Kárpátia, a Tankcsapda és az AWS is ellátogat majd a Mosoni-Duna partjára. Emellett nagy várakozás előzi a magyar rap fenegyerekének számító Krúbi júniusi produkcióját, aki ugyanazzal a show-val érkezik folyók városába, amit nagyobb kiadásban a Budapest Parkban is láthatnak majd a rajongók.

A Carson Coma ismét bizonyította, miért olyan népszerű a fiatalok körében. Fotók: Májer Csaba József

Fotó: Májer Csaba József / Forrás: SZE

„A közönség nagyon szerette az akusztikus esteket is, ezeket idén is folytatjuk, sőt bővítjük, de ezek még szervezés alatt vannak. Olyan is előfordul majd, amikor az udvaron és a házban is lesz program, itt például a Golyó-féle rockdiszkót tudnám említeni. A BlooseStockFest révén a hazai hip-hop-, rapszcéna neves képviselői is újra ellátogatnak hozzánk, megszólítva egy olyan réteget is, amely eddig kevésbé találhatta meg számításait nálunk” – tájékoztatott Németh-Bende Péter.

Az üzletvezetőtől azt is megtudtuk, idén a nagy érdeklődés miatt kétezer főre emelték az udvar kapacitását, így már nagyobb közönséget is képesek befogadni. Ezzel együtt nőtt az italpultok száma is, valamint – új szolgáltatásként – kézműves hamburgerrel és pizzaszelettel várják az éhes vendégeket.

„Néhány nagyobb fesztivál megszűnt, de számtalan kisebb született helyettük. Így programok tekintetében nagyon erős lesz az idei nyár, ám ezek elsősorban a helyi közönséget aktivizálják majd. Semmi okunk panaszra: a régióban hiánypótló szerepet töltünk be, a jegyeladásaink önbizalomra adnak okot, emiatt remek szezonnak nézünk elébe” – zárta szavait Németh-Bende Péter.

A Bridge Garden további tervezett fellépői az idei szabadtéri szezonban:

30Y

Aurora

AWS

Azahriah

Belga

ByeAlex és a Slepp

Deák Bill Gyula

Dzsúdló

Elefánt

Honeybeast

Horváth Tamás

Kalapács

Kárpátia

Kiscsillag

Krúbi

Leander Kills

Ossian

P.Mobil

Rudán Joe

Szekeres & Barbaró

Tankcsapda