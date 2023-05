Májusban bérletes előadásaikat pótolják és gőzerővel készülnek a 18. Magyar Táncfesztiválra, amit június 12 és 16 között rendeznek meg Győrben. Többek között erről is mesélt Velekei László balettigazgató a kisalfold.hu podcastjában. Azt is megtudtuk a következő évadban milyen régi és új előadásokat mutatnak be.

Hallgassa meg itt!