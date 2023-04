A dunakiliti közösségi ház udvarán egy olyan nagyböjti étel jegyében szerveztek ünnepet, mely sok helyi családnál készült régen, és most is egyre többen elevenítik fel. Pedig, mint mondják, igen időigényes, ennek ellenére sok-sok háznál sütöttek most is, hogy az érdeklődők megkóstolhassák.

– A csiripiszli készítésébe én úgymond beleszülettem. Nálunk mindig készült nagyböjt idején – avat be az egyedüli férfi, Kovács János, aki vállalkozott az étel elkészítésére. Rögtön be is avat a folyamatokba, melyre bizony több napot is kell szánni. A Rábcakapiról érkezett búza többszöri átmosása után öt napot kell csíráztatni a magokat. Ez után húsdarálón ledarálni, vízzel átmosni és leszűrni. Az így kapott folyadékot liszttel és cukorral keverni, palacsintatésztánál sűrűbbre, majd 180 fokon kisütni.

