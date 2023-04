A színházkedvelő közönség április 28 és május 31 között újíthatja meg bérletét, újakat pedig június 1-től vásárolhatnak az érdeklődők.

Hét, új nagyszínpadi bemutató és egy Kisfaludy termes előadást nézhetnek meg a bérletesek a következő évadban, melyek közt a már jól megszokott módon egy balett is helyet kapott.

Dr. Pergel Elza alpolgármester beszédében megköszönte a két győri társulatnak, - a Győri Nemzeti Színháznak és a Győri Balettnek - hogy az elmúlt évek kihívásai ellenére is talpon maradtak, minőségi produkciókat mutatva be városunkban. - Igazi csapatmunka, ami itt folyik, ebben az ikonikus épületben. A következő évad műsorából és műfaji válogatásából is látszik, hogy az igényesség és jókedv jellemzi az elkövetkező évet. Szeretném, ha magunk mögött tudnánk hagyni az elmúlt három évet. A járvány miatti bezárások, a háború és az energiaválság okozta nehézségek után jó lenne ha szórakozni járnának a győriek - fogalmazott az alpolgármester.