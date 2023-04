A szervezők pénteki közleménye szerint szombaton négy kiállítás is nyílik a Liszt-központban.

A Munkácsy-teremben nyíló egyik tárlaton "a rendszerváltás fotósaként" emlegetett Lobenwein Tamásra emlékeznek, aki idén lenne 80 éves. A kiállítás elsősorban a rendszerváltás éveit öleli fel, kiemelten a páneurópai piknik pillanatait. A tárlatot Kárpáti György fotóművész nyitja meg, de megemlékezik a művészről Bella Árpád egykori határőr-parancsnok is.

A Munkácsy-teremben látható másik kiállítás Weiler Péter Kár lett volna disszidálni című tárlata lesz, amely ugyanezt a korszakot eleveníti fel, többek között Lobenwein Tamás korabeli képeit is feldolgozva.

Szintén a Liszt-központban nyílik meg Kiss Tibor Zsigeri történetek című tárlata. Mint a közleményben kiemelik, a Quimby frontembere sok éve nem alkotott és kiállításon se mutatta meg műveit, a SopronFest az első alkalom, amikor újra találkozni lehet a művésszel, akivel a kiállításmegnyitó alkalmából Till Attila tart élő podcast-beszélgetést.

A Liszt-központban lesz látható Az én lemezem című tárlat is, amelyen ismert művészek mutatják be azokat a lemezeket, amelyek nagy hatással voltak rájuk. A kiállításon szerepel mások mellett Azahriah, a Halott Pénz, Nagy Feró, a Tankcsapda, Szikora Róbert és Dzsúdló is.

A Liszt-központ mellett a város több más pontján is nyílnak kiállítások szombaton. Utcákon és tereken lehet majd találkozni a Sopron anno és a Soproni Mesék képeivel. A Kultúrpresszó ad otthont a Főfoto Galéria Hova lett? című kiállításának a magyar poptörténelem legendás, de elfeledett lemezborítóiról.

A Várkerület Galériában Herczeg Anikó Fényterápia című kiállítása várja az érdeklődőket, a Museum Caféban Baradács Anett színes festményeit lehet megtekinteni, Soproni Somlai Attila festőművész pedig a Deák Étteremben idézi meg a múlt és jelenkor nagyjait, a Szellem óriásait az idő és időtlenség témáit feszegetve.

A SopronFest hivatalos megnyitója április 27-én este a Fő téren lesz, ahol a Soproni Sörnapok részként Charlie ad koncertet, majd a Be Massive Horizon a Tűztorony erkélyéről zenél.