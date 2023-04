A legtöbb neves külföldi elő- adó először jár Magyarországon, a meghívottak között vannak olyan társulatok, amelyek itthon még sosem látott előadásokat hoznak. A díjnyertes szlovén Pinokkió előadást a Kisfaludy Teremben, a lenyűgöző látványvilágú francia–norvég Moby Dick a nagyszínpadon lesz látható. A Fehér altató című táncos tanmese Litvániából érkezett a Kisfaludyba.

A Fehér altató című táncos tanmese előadással kezdődött meg Győrben a Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál. Fotó: Mindaugas Riauka

A dél-koreai Oh! My Life Movement társulat Fantázia című darabját mutatja be a nagyszínpadon. Piroska és a farkas története pedig egy összművészeti alkotásban jelent meg tegnap. Az Alagút előadásban a litván–szlovén társulat a fény és sötétség játékát mutatja meg. Az ausztrál, szabadtéri Hangyák darab pedig kapcsolatot terem a gyerekekkel a színház nyelvén keresztül. A Kisfaludy Teremben láthatják még az Éjszaka táncelőadást, amely Horvátországból utazik Győrbe.