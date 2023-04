A város főterén a Soproni a sörnapok névadó szponzoraként ingyenesen látogatható koncertekkel, legújabb ízesítésű radlerével és egy különleges szurkolói találkozóval várja a látogatókat április 27 és 30 között. Az elővételben értékesített napijegyek és bérletek száma is bizonyítja, hogy Sopron nem maradhat fesztivál nélkül, a fesztivál pedig Soproni nélkül.

A rendezvény hivatalosan április 27-én, a Soproni Sörnapok helyszínén Charlie koncerttel indul. A nyitónapot a Tűztorony erkélyén előadott látványos, Be Massive Horizon produkció koronázza meg. A hétvége során fellép többek közt Müller Péter Sziámi, Bérczesi Róbert, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, valamint Járai Márk is. A zene mellett a márka nemcsak látványos körpulttal és széles termékpalettával, de a legújabb körte-citrom ízesítésű alkoholmentes sörével is várja a látogatókat. Április 29-én, szombaton az április közepén bemutatott A nemzet aranyai c. dokumentumfilmben szereplő, a magyar vízilabdasportban legendássá vált olimpikonokkal is találkozhatnak az érdeklődők Sopron főterén.

„Büszkék vagyunk arra, hogy hosszú múltra visszatekintő magyar márkaként a Soproni a zsinórban három olimpiai aranyat érő bravúros csapatjátékoknál és a közösen átélt nehéz pillanatoknál egyaránt támogatta a vízilabda-válogatottat. A nemzet aranyai c. filmben bemutatott több éven át tartó sikersztori is megerősíti a Soproni üzenetét: az együtt töltött idő fontosságát. Örülünk, hogy ennyi év után újra itt lehetünk és a Sopronival közösen ünnepelhetjük a magyar sporttörténelem legendás alakjait.” – mondta el Németh Blanka a Soproni márka menedzsere.

A fesztivál kulturális, művészeti, turisztikai, gasztronómiai, filmes, valamint sportprogramokkal hívja az érdeklődőket a tavaszi zsibongásba1. A hűség városa egészen új oldalát mutatja például a börtön- a Trabant- vagy a Csillagok Városa túrán, de az ikonikus épületekben, kávézókban vagy szabadtéren tartott események is egy új nézőpontot hozhatnak a városról alkotott képbe. A szervezők a legnépszerűbb tartalomgyártók és a közkedvelt riporterek podcastjeivel hoznak új színt a programtáblába, a Lővérek nagyszínpadain pedig olyan előadók lépnek fel, mint az Analog Balaton, Beton.Hofi, a Carson Coma, Krúbi, a Margaret Island vagy a Punnany Massif.

„A szívünk természetesen hazahúz. 1895 óta büszkén állunk városunk mellett, így nem volt kérdés, hogy támogatjuk a SopronFestet. Reméljük, hogy a fesztiválozók örömmel koccintanak kedvenc Sopronijukkal, valamint megkóstolják alkoholmentes újdonságunkat is – tette hozzá Németh Blanka. – A Soproni Radler Körte-citrom ízvilága azért különleges, mert a körte zamatos íze úgy találkozik a citrom frissítő hatásával, hogy közben az ital sörössége sem vész el. A kizárólag természetes összetevőket tartalmazó radler a nyári pihenések vagy spontán baráti összejövetelek és a fesztiválok kedvencévé is válhat. Bízunk abban, hogy termékportfóliónk bármelyik tagját is választják a fesztiválra látogatók, az együtt töltött önfeledt időt és a színes programkínálatot még teljesebbé teszi majd.”