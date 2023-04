Négy tatabányai kórus mellett egy csákvári, egy törökbálinti és egy budapesti kórus is szerepelt. A 11. kórusfesztivál résztvevőit Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere, a rendezvény védnöke és Ludányi Tamás, a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója köszöntötte. Mindegyikük a zene, az éneklés fontosságára, szeretetére hívta fel a figyelmet, mely szerint a muzsika gyógyító elixír.

A tatabányai Dallam Gyermekkar különdíjat vehetett át a találkozón. A házigazda együttest Hozák Adrienn vezényelte. Fotó: Kiss T. József

A fesztivál bár nem verseny volt, de az elhangzott műveket a zsűri, Stubendek István karnagy, a Concordia Vegyeskar kórusvezetője értékelte. Elismerően nyilatkozott a fesztivál színvonaláról, gratulált a kórusvezetők szakmai munkájához. Ennek eredményeként három kórus kapott különdíjat: a Dallam Gyermekkar, Tatabánya, a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont gyermekkara, Budapest és az Árpád Gimnázium vegyes kara, Tatabánya.

A kórusfesztivált Hozák Adrienn, a tatabányai Dallam Gyermekkar karvezetője kez­deményezte immár több mint tíz éve.

– Egy családias hangulatú találkozót szerettem volna megvalósítani, ami nem verseny, hanem fesztivál, és fellépési lehetőséget biztosít a gyermekkaroknak, ifjúsági kórusoknak. Egyúttal szakmai fórum is, mert a karnagyok „beleláthatnak” egymás munkájába, megvitathatják a gondokat. A fesztiválnak vannak állandó résztvevői, visszatérő fellépői, de rendre érkeznek újak is, a törökbálinti Szőnyi Erzsébet Zeneiskola kórusa és a tatabányai Szent Margit Gimnázium kamaraegyüttese most csatlakoztak hozzánk először – tette hozzá.

A találkozó stílszerűen egy-egy magyar népdal közös el­­éneklésével kezdődött és ért véget.