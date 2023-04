Sok-sok kisgyerek ismerkedett meg az elmúlt évtizedben iskolai keretek között vagy a családokban a klasszikus muzsikával, zeneszerzőkkel vagy gyerekeknek szóló zenés mesedarabokkal. A RáHangoló szerkesztő-műsorvezetője, Ocskai Gabriella zongoraművész, zenepedagógus és A Vértes Agorája között partnerség, közös együtt gondolkodás alakult ki, amelynek eredményeként különleges produkciók is születtek. A legújabb családi vasárnapi műsorban az „Állati jól zenélünk” című vidám műsorral jelentkezett az egyre népszerűbb elő- adás-sorozat. A gyerekek vidám darabokat hallhattak többek között a szárnyas, négylábú, a vízben és a szárazföldön élő állatokról.

„Az előadáson a gyermekek számára kedvelt és népszerű témával készültek a zenészek: a hegedű, brácsa, cselló, fuvola, zongora, klarinét segítségével megmutatták, hogy hogyan lehet utánozni az állatok hangját, mozgását, tulajdonságait” – tudtuk meg Ocskai Gabriellától. „Azért is ezt a témát választottuk, mert a gyerekek szeretik az állatokat, közel áll a téma hozzájuk, tanulnak is róluk. Olyan műveket választottunk, mint például az Állatok farsangja című zeneművet, Camille Saint-Saens francia zeneszerző szerzeményét. A közös éneklés és hangszersimogató is belefért még a műsorba. A programmal az idei családi RáHangoló sorozat befejeződött. Az iskolai, óvodai RáHangolóból még egy koncert van hátra, amelyen az ütőhangszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek egy koncert keretében. Vidám tanévzáróra is készülünk” – zárta Ocskai Gabriella.



Ocskai Gabriella szerkesztő, műsorvezető muzsikálását hallgatva.