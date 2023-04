A találkozó egyben szakmai fórum is, melyen a vármegyei táncosok láthatják, mennyit fejlődtek a többiek, illetve arról is képet kapnak, hogy saját maguk hova jutottak el. Szakmai zsűri értékeli ugyanis a produkciókat, kiemelve a pozitív dolgokat, de rámutatva az esetleges hiányosságokra is. A hétvégi találkozó tapasztalata egyébként az, hogy nyilván vannak húzó, kiemelkedő tánccsoportok, melyek az élmezőnybe tartoznak, de a kisebbek is nagyon igyekeznek és szép teljesítményt nyújtanak fellépéseiken. A zsűri arra törekedett, hogy fejlesztő jellegű értékelést adjon mindenkinek