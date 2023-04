Töreky Zsuzsi neve meghatározó szerepet tölt be a kisgyereket nevelő családok életében. Közel két évtizede foglalkozik zenei neveléssel, ölbéli játékokat bemutató foglalkozásain gyerekek tucatjai nőttek már fel. A győri Aranykapu zenekarral tíz éve szórakoztatják már a nagyérdeműt, nemrég megjelent új lemezük i a tizedik a sorban. Április 22-én Győrben, a József Attila Művelődési Házban hallhatják majd először élőben a dalokat, de a most hallható beszélgetés közben is felcsendül egy kis ízelítő Töreky Zsuzsi énekes-dalszerző munkásságából. A győri állatkert lakóit bemutató dal minden bizonnyal nagy kedvence lesz a gyerekeknek.

Hallgassa meg!