Irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelgünk a magyar líra előtt, de van, ahol lépten-nyomon találhatunk szebbnél szebb verseket az utcán is. Vedd magadhoz a masnit és olvass el! – szól a felhívás helyes kis, kék szalagos csomagocskákon a gönyűi utcákon.

Versek Gönyűn

A kedves felszólításra kibontott átlátszó zsákocskában egy meleg hangú üzenet fogadja az olvasót és egy vers. Harmadik éve melengetik meg ily módon a járókelők szívét a gyönyörű verssorok április 11-én, a magyar költészet napján.

– Győri mintára szervezzük a programot három éve, a Verselj Győr szervező csapatától kaptunk hozzá segítséget. 2021-ben száz verset helyeztünk ki, mert még nem tudtuk, hogyan fogadják a település lakói a kezdeményezést – emlékezett vissza az első évre Szász-Pungur Csenge, a közművelődési rendezvények szervezője, aki egyben könyvtáros is.

– Nagyon tetszett az embereknek az ötlet, néhány óra alatt elkapkodták a kifüggesztett verseket. Tavaly már kétszáz verssel készültünk, melyből ötven gyerekeknek szólt. Az idén már háromszáz verset helyeztünk ki, amiből száz gyermekvers halványkék szalaggal megjelölve, a többi, sötétkék szalaggal a felnőtteknek szól. Magyar költőktől válogattunk, a tavaszhoz közel álló, szerelmes verseket. Nagyon sok József Attila verset tettünk ki, hiszen az ő születésnapját ünnepeljük. A verses csomagot átkötő szalag színe azért kék, mert itt folyik a Duna. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon szeretik a faluban ezt a kezdeményezést. A Fő úton kihelyezett versek nagy részét már elvitték, volt, aki már éjjel hozzájutott. A Duna-parton délután járnak többen, ott akkor találnak gazdára. Hétvégi program sem maradt költészet nélkül: a húsvéthétfői Nyusziösvényen kiállított nyuszi is verselt, mintegy előzetesen felhívva a figyelmet a következő napra.

Verselj Győr!

Győrben már hatodik alkalommal szervezték az ötletadó Verselj Győr! programot. A feltűnő, piros masnis csomagokban a győriek által beküldött verseket helyezték ki városszerte március 21-én, a Költészet Világnapján. – Előző este helyeztük ki a verseket, hogy aki hajnalban indul munkába, az is találkozhasson velük. Minden csomagon fel is tüntettük, hogy kinek a kedvenc versét találták meg – tudtuk meg Zink Adél ötletgazdától, aki azt is elárulta, hogy a szervezést saját maga, a családja, a barátai, munkatársai végzik, pusztán a költészet szeretete miatt. Nagyon sok visszajelzést kapnak arról, hogy a versek milyen örömet okoztak a megtalálóknak.

Tárlat Győrben

Győrben több művészeti ág találkozásának lehettünk tanúia KÉVE Művészeti Társaság költészetnapi tárlatán, melynek címe: Petőfi éve - az alkotók üzenetei. A pillanatot megörökítő fotók, az általuk inspirálta verssorok a falon, a gyönyörű történetet elbeszélő táncosok bemutatója, az azt kísérő zene tette ünneppé József Attila születésnapját. A cím azonban utal arra is, hogy ebben az évben ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját is. A társaság, melyben tizenöt alkotó osztja meg gondolatait,évek óta megrendezi a költészet napján ezt a tárlatot.

– Születnek versek, születnek képek és ezek találkozásából egy új dolog jön létre. Van, hogy a verselő meglát egy képet és hozzá írja a verset, de fordítva is működik. Önálló alkotó folyamat mindkettő – tudtuk meg Virág Lajostól, akinek a képei alatt saját de mások versit is olvashatjuk.