150 éve Ducibál - A Győri Közlöny 1873. március 30-án Kövér emberek címmel jelentetett meg egy cikket, amelyet a Courrier des Etats units című francia napilapból vett át. Az újságcikk írója elismerően szólt arról, hogy a nemrég megtartott kövérek társaságának bálján milyen ügyesen is ropták az azon megjelent férfiak és nők egyaránt. „A hírek szerint a legkönnyebb tánczos súlya két mázsa tizenkét font volt, de voltak olyanok is, akik közelebb álltak a négy mázsához, mint a háromhoz. Egy Herley nevű club tag például három mázsa 67 font súlya ellenére is igen könnyedén és kitartóan tánczolt.”