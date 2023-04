Ezt a kétezer éves művészetet tanulta meg és sajátította el tökéletesen mind technikailag, mind lélekben B. Pető Mária Neszmélyen élő ikonfestő művész. Az emberek abban az időben még nem tudtak olvasni, így aztán képekben mesélték el Krisztus életét. Az őskeresztények annyira szerették, tisztelték Jézust, hogy elkezdték ábrázolni és képekben mesélték el az életét, amiket ikonoknak, képeknek neveztek. Az egykori piarista rendházban március 28-án nyílt meg B. Pető Mária ikonfestő kiállítása.

„Amikor én festettem ezeket a képeket, arra gondoltam, hogy ha mások is megnézik azokat, ablakot nyitnak majd a mennyország kapuja felé és betekinthetnek oda. Lehet, hogy különféle utakon járunk, de mindannyian a Jóistenhez készülünk és eljutunk oda” – mondta el gondolatait a születésnapos B. Pető Mária. A sokféle alkotás közül az ikonok hatottak rá a legjobban, az istenarc ábrázolása, a sokrétű, érzelmi átélés összhangja. A kiállított képek között húsvéti témájú ikonok is vannak, például a nagypéntek, Jézus siratása, húsvéti feltámadás.

A kiállítás megnyitón: balról dr. Kis Tiborné, B. Pető Mária, Popovics György, Michl József Tata polgármestere és Vincze Krisztián lelkész.

A kiállítást dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egyesület (THE) elnöke és Vincze Krisztián görögkatolikus lelkész nyitotta meg. Közreműködött Mátyus Kinga, a budapesti Bartók Béla-konzervatórium diákja. Az ikonfestés műfajával kapcsolatban Vincze Krisztián elmondta: – Az ikonfestészet nem csupán a keleti egyházak művészetét jelenti, hanem a teológiáját is. Az ikon legfontosabb szerepe ugyanis az, hogy tanítani akar. Míg a nyugati festészetben fontos az alkotó zsenialitásának, egyéniségének kibontakoztatása, addig az ikonfestészet ezt nem engedi meg, mert nem a művészt helyezi a középpontba, hanem a teológiai igazságokat. Emellett az ikonfestő tudja, hogy alkotás közben imádkoznia kell, az ikonfestészet tehát olyan művészet, ami egyszerre imádság és teológiai tanítás is.

Dr. Kis Tiborné, a helytörténeti egyesület elnöke is köszöntötte a 70. születésnapján B. Pető Máriát, amely alkalmat adott az „Ikonok” című kiállítás megrendezéséhez és kapcsolódik a keleti művészetekhez, a piaristákhoz, az egyházi témához.

B. Pető Mária művésznőt Popovics György, a Komárom- Esztergom Vármegyei Közgyűlés elnöke is köszöntötte. Gratulált az ikonfestőnek és azt kívánta, hogy minél több helyen épülgessenek a lelkek ezen ikonok által.

B. Pető Mária Ikonok című kiállítását április 25-ig nézhetik meg az érdeklődők hétfőtől csütörtökig 10–16 óra, illetve pénteken 10–13 óra között a piarista rendházban.