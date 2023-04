Nem volt mély a Csipkeház téli álma, hiszen minden nagy ünnepen programokra érkező látogatók népesítették be kiállítótereit a téli, koratavaszi hónapokban is. Hétfőn viszont már újra a főszezonra tárja szélesre kapuit a hungarikumokat is rejtő Hegykői Csipkeház! Ráadásul igazi ünneppel, a hungarikummá válás örömre ugyanis ingyenes lesz május elsején a látogatás.

Ami mindenképpen más lesz idén a Csipkeházban a korábbi évekhez képest, az az, hogy még gazdagabb, még nagyobb kincs őrzőjévé válva várja a vendégeket. Hiszen áprilisban a höveji csipkét is felvették a hungarikumok sorába, márpedig a hegykői házban közel 250 eredeti höveji csipkét őriznek. Mind-mind Szigethy Istvánné höveji születésű, Agyagosszergényben élt csipkevarró munkái, akinek tiszteletére és emlékére lánya, Cseh Zoltánné hozta létre a Hegykői Csipkeházat.

A Kis Bori-díjas Népi Iparművész, kétszeres díszpolgár, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett Szigethy Istvánné munkáiból A pólyától a szemfedélig címmel állandó kiállításon tekinthetők meg a höveji csipkecsodák. De a vendégek mindig szívesen időznek a tisztaszobában és a konyhában is, ahol minden úgy van elrendezve, mint egy tisztes Fertő parti portán valamikor nagyon régen, a déd- és üknagymamák idejében.

Májusban már különleges látványosság lesz a Csipkeház mögötti fűszer- és gyógynövénykert is, ahol illatból, színekből sem lesz hiány. A Pajtamúzeum pedig kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogat meglepetéseket. Érdemes benézni!