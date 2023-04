"Az elődöntős produkciónkban kávéházi hangulatot szeretnénk teremteni. Visszafogott, okos, füstös kezdés, aztán idővel megérkezik a tőlünk megszokott húzás, és remélhetőleg kevesebb hangszerrel is elérünk a csúcsra. Nagyon kíváncsiak leszünk, hogy mire lesz elég ez a rendhagyó változat, sok mindent jelenthet az akusztik, ez a mi értelmezésünk, reméljük, hogy magasan értékeli majd a zsűri, és még inkább, hogy a közönség is jól fogadja majd."

"Erős a mezőny, az elődöntőbe mindenki magas ponttal került, reméljük, hogy továbbvisz minket a zsűri, de számítunk a közönségünkre is! A tíz fős felállásunk is mutatja, milyen fontos nekünk a grandiózus hangzás, így talán nem meglepő, hogy nagyon szeretnénk ott lenni a döntőben, és megmutatni mit tudunk kihozni az Akkor is című dalunkból egy szimfonikus zenekarral." - fejezte be gondolatait Lőrincz Álmos.