A Múzeumnegyed kiállítási terei rendkívül érdekesek és mondhatni bonyolultak, hiszen a látogatók egyszerre három épületet és több új állandó kiállítást fedezhetnek fel, amelyekre a múzeum munkatársai különféle információs anyagok összeállításával készülnek.

– A látogatók számtalan interaktív elemmel találkozhatnak majd, és lesznek olyanok, melyek aktivitásra ösztönöznek, és olyanok is, melyek inkább közvetve hatnak a betérők érzékeire. A kiállítótereknél sok játék is helyet kapott, de lesznek QR-kóddal elérhető információk és érintőképernyős monitorok, amikkel még részletesebben tudjuk bemutatni az adott témát. Mindezek mellett az is élményt nyújt majd, ahogy a látogató felfedezi, miként közlekedhet az épületek között – részletezte Tóth Imre. Hozzátette, a több mint tíz állandó kiállítás mellett lesznek kisebb időszakos bemutatók is, amiknek a Fabricius-ház galériája ad majd otthont.

A múzeum igazgatója zárásként elmondta, a Múzeumnegyedben lesznek díjmentesen látogatható részek, de az érdeklődők a kiállítóterekbe kedvük szerint, változatos kombinációk szerint válthatnak jegyet.