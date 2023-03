– Emlékezetesre sikeredett a 70. születésnapja: akkor mennyire tervezett előre?

– Az volt a legnagyobb kívánságom, hogy jó lenne felnőve látni Csongort, a negyedik unokámat, aki most tizenkét esztendős, de a kétéves Zoé révén már dédunoka is tartozik a családhoz. A többi vágyam olyan fogalmak köré köthető, mint bárki más esetében, az ember már elgondolkodik azon, mire számíthat még életében. Hogy adja Isten sokáig a párommal együtt élést, örülhessek a bővülő családnak, és ha lehet, dolgozhassak még, ami esetemben ugye a színházi szereplést jelenti. Minden születésnapomat szerettem volna a színpadon ünnepelni, kívánságom, ha nem is mindig, de a kerekebbek esetén meg is valósult. A hetvenediknél Molnár Ferenc A testőr című klasszikusában a páholyosnőt alakíthattam, a hetvenötödiknél pedig éppen az első évadát játszottuk A padlásnak, amely ma is műsoron van, és amelyben én lennék Mamóka...

– Ha nem titok, mit remélt akkor és az eltelt években a nyolcvanadiktól?

– Mostanában már azt, hogy túléljem az úgynevezett „elsőket”: az első karácsonyt, az első születésnapot a férjem, Takács László nélkül. De bevallom, a születésnapok nekem akkor számítottak igazán, amikor még édesapám is élt, ezen a napon ugyanis mindig hóvirággal, a névnapomon pedig ibolyával köszöntött. Amikor Győrbe szerződtünk, hamar kiderült, hogy Szűcs Pista kollégám is ugyanezen a napon, csak egy évvel korábban született, a színház akkori főkönyvelőjének is erre a napra esett a világra jövetele, így meg is alakítottuk tréfás nevén a hármak bandáját. Ehhez csatlakozott később a nálam hat nappal fiatalabb Baranyai Ibolya, ezért neki illett előre köszönni. Sajnos, az évek folyamán előbb Ibivel kellett a tragikus hirtelenséggel eltávozott Pista emlékét ápolni, és ma már csak én vagyok az, aki az emlékükkel kelhet fel a nyolcvanadik születésnapján…

Bende Ildikó és Masni kutya: „Ha igaz, hogy a kutya első éve hármat, a többi hetet számít emberi léptékkel, akkor hű társam, a tizenkét éves Masni is éppen nyolcvanéves.” Fotó: Csapó Balázs

– Hogyan telnek a mindennapjai Bende Ildikónak?

– Sokan segítenek a családomon kívül azok, akikkel naponta találkozom a házban, a lakótelepen. A szomszédasszonyom, Marcsi például naponta odaadja a Kisalföldet olvasásra, Kitti lánya ebédelteti mindig Masni kutyámat, ha színházi elfoglaltságom van. Sétálni pedig Ilike viszi le Wilsonnal, Masni barátjával együtt. Milyen érdekes: ha igaz, hogy a kutya első éve hármat, a többi hetet számít emberi léptékkel, akkor hű társam, a tizenkét éves Masni is éppen nyolcvanéves. Aztán rengeteget köszönhetek az ezerkezűnek hívott Jánosnak, a lépcsőház és a park gondozójának, aki első félénk kérésemre meglepetésszerűen újjávarázsolta az ablakom előtti területet, míg a szintén kutyás Attila gondozza a még a férjem, Laci által ültetett meggyfámat.

– Hogyan foglalná össze hosszú és eredményes színházi pályafutását?

– Alföldi születésű, kecskeméti származású vagyok, Szegeden jártam főiskolára, ott ismerkedtünk meg a később az új győri színház kialakításában jelentős szerepet vállaló Takács Lászlóval. Az első fellépésem színhelye Kaposvár volt, később Kecskeméten kaptam meg a színészminősítést, ott született Tünde és László, a két gyermekünk. Győrinek 1974 óta vallhatom magamat, és talán nem túlzás, ha ma már ezzel kapcsolatban a tősgyökeres jelzőt is használom. A legemlékezetesebb szerepeim is a győri színházhoz kötnek, nem beszélve az elismeréseimről, az Aase-, a Győr Művészetéért és a Szent László-díjról, valamint a Kortársasjátékról, melynek „Legjobb színésznő” díját háromszor is ­elnyerhettem.

– Melyik három szerepét tartja érdemesnek kiemelni?

– Először is a Hegedűs a háztetőn Jentéjét, amelyet két ciklusban tíz év különbséggel játszhattam el, és őszintén szólva, ha kellene, harmadszor is elvállalnám. Pályafutásom fontos állomásának tekintettem Korcsmáros György rendezésében az akkori Bartók művelődési központban bemutatott Acélmagnóliákat, csupa női szereplővel; sajnos közülük sokan már az égi színpadokon játszanak. És nem hagyhatom ki a ma is műsoron lévő elő­adást, az Apor Vilmos életét feldolgozó Mindenkinek mindene című drámát. Hogy szereplője vagyok, talán nemcsak a sorsnak, hanem Bakos-Kiss Gábornak is köszönhetem, aki a darab több szerepét is rám osztotta. Az élet ennél szebb ajándékot nem is adhatott volna a nyolcvanadik születésnapomra.