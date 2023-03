K. Varga Bencénél nem volt magától értetődő az írás, késő kamasz koráig a könyvek sem kötötték le túlzottan, aztán az Édes Anna meghozta a fordulatot, mely rávezette az irodalom szépségére. Onnantól pedig nem volt megállás, ahogy nőtt a tudásvágya, egyre több kötet került a kezébe.

– Ha az ember sokat olvas, elkezdi azzal a szemmel figyelni a világot, hogy hol vannak benne a potenciális történetek. Majd elképzeli, hogy írta volna meg a kedvenc szerzője. Onnan már csak egy lépés, hogy az írást maga is kipróbálja – építette fel saját előzményeit is Bence. A tíz elbeszélésből álló kéziratát az Apokrif Könyvek pályázatára küldte be, ennek az eredményeképp foghatja már a kezében a decemberben megjelent könyvét.

– A tíz elbeszélést eleinte különálló szövegeknek gondoltam, de ahogy haladt előre a dolog, rájöttem, hogy valami közös mégiscsak van bennük. Az én elgondolásom szerint mind a szülővárosomban, Kapuváron játszódik, ahhoz kötődő karakterekkel, hangulattal. Mindegyik elbeszélés erősen koncentrál egy-egy témára, jellemre. Nem éppen vidám témák, szó esik hitről, halálról, arról, hogy milyen egy kisvárosban felnőni – mondta Bence, aki újságíróként korábban egy nyomtatott lapnál dolgozott, napjainkban pedig egy online magazin szerkesztőjeként tevékenykedik, ahol testhezállóan a könyv- és filmrovatot viszi.

Elbeszéléskötetének címe „Repedések könyve”. Arra a kérdésre, hogy mire utal, a szerző így válaszolt: – Próbáltam olyan címet választani, ami sokféle asszociációra ad lehetőséget. Az én megközelítésemben minden egyes főszereplővel olyasmi történik, ami után már nem lehet olyan az élete, mint korábban, valami eltört, megrepedt. Talán ez a cím önmagában is gondolkodásra ösztönzi az embert.

– Ez egy kezdő kötet. Számomra most az a fontos, hogy visszajelzéseket kapjak a szakmán belülről. Van tervem nagyobb lélegzetvételű szövegre, egy regény formálódik a fejemben, de érlelem még magamban – vetítette előre Bence, aki végül elmondta: – Mindent és annak az ellenkezőjét is leírták már mások előttem, ezért én is bevált témákhoz nyúltam, ezzel a könyvvel igyekszem megmutatni a világot úgy, ahogy én tapasztaltam.