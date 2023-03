Képregény 48 perce

Németh Ákos soproni licista rajza lett a legjobb a megyei képregény-versenyen

A jó képregényhez kevés a rajzkézség, tudni kell tervezni is, sőt, a legjobb, ha élénk képzelőereje is van a rajzolónak. Németh Ákos mindhárom képességgel rendelkezik, meg is nyerte a megyei képregény-versenyt.

Németh Ákos - Fotó: Líceum

Németh Ákos, a soproni Líceum diákja lett a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium által szervezett angol nyelvű képregény-verseny első helyezettje. Ákos már óvodás kora óta rajzol. Évekkel ezelőtt egymásra találtak a képregényekekkel, és történeteit rajzolva már kialakította saját stílusát is. - Schmidel tanárnő szólt a pályázati lehetőségről. A hétköznapi hősök témakörben kellett képregényt rajzolni, angol nyelvű feliratokkal. Mivel hozzám nagyon közel áll az északi mitológia és a kozmikus horror, ilyen stílusban szoktam megrajzolni a történeteimet. A pályaműben, habár vannak kozmikus elemek, az északi mitológia motívumait nem használtam fel. A rajzon a kozmosz legfőbb ura mondja el, hogy nem az évmilliók alatt önmagukat hősöknek tekintő lovagok, varázslók a legnagyobbak, hanem azok, akik másokért önzetlenül dolgoznak; például az ápolónők, a katonák, a tűzoltók és az anyák - mesél pályaművéről Németh Ákos. Németh Ákos - Fotó: Líceum A licista a képregényeket először gyűjtötte, majd rájött, nemcsak forgatni, rajzolni is érdemes a képes történeteket. Autodidakta módon fejlesztette képességeit, főleg grafitot használ, időnként tust is, a formák, alakok, fények és árnyékok ezernyi apró, finom vonal szövedékeként születnek meg. Ákos rendkívül aprólékos és munkaigényes rajzokat készít, egy-egy oldalnyi alkotás - mint amilyen a pályaműve is - több mint húsz órányi munka eredménye. A tanulás, edzés és a mindennapi kihívások mellett persze nem mindig lehet elmerülni ebben a műfajban, de Németh Ákos azt mondja, számára ez a legjobb feltöltődés. Érettségi után gépész- vagy járműmérnöknek szeretne tanulni, s bizony ott is szükség lesz rajztudására, bár sokkal szigorúbb és szabályozottabb formában. - A szabad rajzolás, pláne ebben a stílusban, valószínűleg nem lesz megélhetési forrás az életemben, de hogy hobbim marad, abban biztos vagyok! - mosolyog Ákos, akinek az angol nyelvű képregény-versenyen elért első helyezése fontos visszajelzés. Bár nem az első - és bizonyára nem is az utolsó -, hiszen tavaly például a Cziráky-versenyen is az ő rajzát találták a legjobbnak.

