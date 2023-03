A stúdiószínházi előadások között a Visszhang (Tandem Színház), a Darázs (Delta Produkció), a Körtükör (KV Társulat) és a Mit csináljak, hogy jobban érezd magad? (TÁP Színház) című produkciók voltak láthatók. A monodrámák között a Shirley Valentine (Jászai Mari Színház, Garázs Színház), a Nagymamával álmodtam (Staféta, Trafó Kortárs Művészetek Háza, Színműhely Alapítvány), a Pokol (Orlai Produkció, Katona József Színház) és a Szindróma című előadásokat láthatták a nézők.

Crespo Rodrigo, a színház igazgatója elmondta, hogy idén is rengeteg előadást küldtek be hozzájuk. Tematika nem volt, egy dolog fontos, hogy jó elő- adás legyen. „A máról szóljon, nekünk szóljon, témájában legyen különleges előadás vagy egy olyan alakítás legyen, ami párját ritkítja, vagy esztétikumában legyen olyan az előadás kialakítása, ami nem szokványos, de mindenképpen az újító elő- adásokat keressük. Kiemelni egy előadást sem szeretnék, mindegyiket tudtam szeretni vala- miért, hiszen nem véletlen, hogy ezek az előadások vannak itt” – tette hozzá a teátrum vezetője.

A fesztivál a korábbi évek hagyományait folytatva 2023-ban is Itt és Most programokkal egészült ki. Az előadások után az Itt és Most Közönségtalálkozó keretében beszélgethettek az érdeklődők az előadásokat létrehozó színészekkel, rendezőkkel. A közönség ezúttal is nagyon aktív volt. Szintén a hagyományokat folytatva, nem maradhatott el az Itt és Most Kóstoló elnevezésű gasztronómiai program, ahol finom borokat, sajtokat és kolbászt kóstolhattak. Az Itt és Most Koncerten március 25-én pedig az ÖNésÖN zenekar „Tegnapról mára” című albumának lemezbemutatóját hallgathatta meg a közönség.

Jövőre jubilál a fesztivál, amelyet méltóképpen szeretnének megünnepelni, sok újdonsággal várják majd a közönséget.

A meghívott versenyelő-adások zsűri előtt mérethették meg magukat. A háromtagú zsűriben Göttinger Pál rendező, Turbuly Lilla kritikus és Gáspár Anna, a Manna Produkció vezetője foglaltak helyet. Göttinger Pál elmondta: „Nagyon szeretem ezt a műfajt nézni, elkötelezetten hiszek a monodrámában. Ez díszbemutató egy színésznek az akkori színészeti állapotáról, egy nagyon alapos, végiggondolt, szépen megcsinált jelentés. Én szeretek tájékozódni, hogy melyik színész hol tart, úgyhogy nekem ezt nagyon nagy öröm nézni.”

A legjobb monodráma-előadás a Szindróma lett. A képen Dedovity Tomity Dina. Fotó: Kajdocsi Zoltán

A legjobb monodráma-előadás 2023-ban a Szindróma című tragikomédia lett, amelyet Dedovity Tomity Dina játszott és rendezett. A szakmai zsűri a legjobb stúdiószínházi előadás díját a TÁP Színház előadásának adta, amely a Mit csináljak, hogy jobban érezd magad? címet viseli, a legjobb alakítás különdíját pedig Gyabronka József kapta a Pokol című monodrámában nyújtott teljesítményéért.

A szakmai zsűri mellett közönségzsűri is részt vett a fesztivál-előadások díjainak odaítélésében. A tagjait a szervezők a fesztivál kezdete előtt azok között a nézők között sorsolták ki, akik bérletet vásároltak. A három tagból álló közönségzsűriben Dankóné Salzmann Judit közgazda, Deák Katalin építészmérnök és Krüpl Edit környezetvédelmi technikus képviselte a nézők véleményét. A fesztivál közönségzsűrijének díját Balsai Móni kapta a Shirley Valentine című monodrámában nyújtott hiteles alakításáért.



A legjobb alakítás különdíját Gyabronka József (Pokol) kapta. Fotó: Horváth Judit