- A Magyar Géniusz Vándorkiállítás még december 31-ig látogatható volt, de valóban az összes többi kiállítóhelyünkön szünetelt a hagyományos látogatás. Nem akartunk teljes egészében elszakadni a közönségünktől, ezért olyan programokat szerveztünk, amelyek az energiatakarékossághoz alkalmazkodtak. Előzetesen bejelentett csoportok, kabátos tárlatvezetéseken vehettek részt. A Kovács Margit, Borsos Miklós állandó kiállítások mellett megtekinthető volt egy kisebb történeti tárlat is, amely a kiegyezésre emlékezett. Közkedvelt volt az a mobilfényes rendezvényünk is, amelyet a Várkazamata Kőtárban rendeztünk. Itt még a világítást sem kapcsoltuk fel, hanem a látogatók a zseblámpájukkal, vagy a mobiltelefonjuk lámpájával világíthatták be a kazamata folyosókat, a római köveket, sírköveket és kőemlékeket. Így a kényszerhelyzetben még egyedibb és hangulatosabb tárlatvezetést tudtunk szervezni - fejtette ki lapunknak Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója.

A Fruhmann-ház is látogatható volt bejelentett csoportok számára. - Tekintettel arra, hogy cserépkályha történeti kiállítást tekinthetnek meg itt az érdeklődők, egy kicsit megkerültük a fűtési tilalmat és az egyik cserépkályhában begyújtottunk. Elsősorban kisiskolások számára szervezett program volt, akik nagy örömmel és érdeklődéssel követték az eseményeket, hiszen a cserépkályhák ma már eltűntek a legtöbb otthonból - mondta el a múzeumigazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy a kiállítótérben található muzeális darabok nem fűthetők. Egyetlen olyan, századfordulós kályhát építettek be, amelyben fával bátran be lehet fűteni.

- A Fruhmann-házban Az otthon melege című kiállítás mellett néprajzi, illetve régészeti foglalkozások is zajlottak, amelyek során eredeti műtárgyakat mutattunk be az érdeklődőknek. Az iskolások kézbe is vehették ezeket, így tapinthatóvá vált számukra történelmünk egy kis részlete a szó szoros értelemben - tette hozzá Székely Zoltán.

De, ahogy a mondás tartja, ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. - A kényszerszünet alatt a kollégák utazómúzeum gyanánt szerveztek programokat, részben iskolák, részben nyugdíjas klubok számára. Az Audi Hungaria iskolában például az egyik történelem órára látogatott el egy muzeológusunk, ahol épp a római kort tanulták a diákok. Ennek megfelelően a római kori Győrről, Arrabonáról, illetve Pannóniáról tudott előadást tartani. Bemutatta, hogy a múzeumban milyen emlékeket őrzünk ebből a korszakból. A vetítőképes eladást pedig muzeális darabok másolatainak bemutatásával is színesítette - részletezte a Rómer- múzeum igazgatója.

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársai városi sétákat is szerveztek a zárvatartás alatt. - A múzeum kivonult az utcára, természetesen nem a műtárgyaival. A városi séták alkalmával olyan történeteket meséltek kollégáink az érdeklődőknek, amelyek egyes épületekhez köthetők. Az egyik találkozó alkalmával a győri szerelmekről, szerelmes párokról és történetekről esett szó. Március 11-én, szombaton pedig a nőnap kapcsán egy hasonló jellegű tárlatvezetéshez lehet csatlakozni, amin neves és híres győri nők lesznek terítéken - ajánlotta a legközelebbi programot Székely Zoltán.

A Vastuskós házban, ahol a Patkó Imre gyűjtemény tekinthető meg, felújítás zajlik. - A fűtési rendszer korszerűsítése, illetve a kiállítótermek felújítása még folyamatban van, a munka végeztével egy megújult, állandó kiállítás várja majd az érdeklődőket áprilistól. A Patkó Imre gyűjtemény döntően a modern magyar piktúrát, festészetet mutatja be. Egy újrarendezett kiállítás lesz látható, amelyben mind a magyar, mind a nemzetközi modern festészetnek, grafikának remekművei láthatók. Hisz a gyűjteményben nem csak az emblematikus Kondor Béla Darázskirálya, hanem Matisse és Picasso alkotások is megtekinthetők. A kiállítóhely megújulása során időszaki kiállítóteret is kialakítottunk, amelyben a Patkó Imre gyűjteményben lévő, még élő művészeknek az újabb alkotásai lesznek láthatók, illetve a gyűjteményhez kapcsolódó kisebb kamaratárlatokat fogunk még rendezni. Célunk, hogy ezt a kicsit eldugott és talán kevésbé ismert gyűjteményt népszerűsítsük, ismertebbé tegyük - hangsúlyozta a győri múzeumigazgató.

Az elmúlt fél évben a műtárgyvédelmi szempontokat figyelembe véve biztosították a 16 fokot, hiszen a muzeális tárgyak fizikai állapotát az alacsonyabb hőmérséklet már veszélyezteti. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársai a háttérben szüntelenül dolgoztak, gondozták és feldolgozták a meglévő és az új gyűjteményeket, kisebb ásatásokat is folytattak, valamint előkészítették a tavaszi programokat, ugyanis április elsejétől a múzeum újra kinyit, és rögtön két kiállítással örvendezteti meg a kultúra és a művészet kedvelőit.

- A Petőfi 200 országos évfordulóhoz kapcsolódva Petőfi és Győr, illetve a reformkori Győr kultúráját mutatjuk be. Dr. Kovács Pál által szerkesztett Hazám című lapban az 1840-es esztendőkben több Petőfi vers is megjelent. Érdekesség, hogy Petőfi mellett, például a feleségének, Szendrey Júliának is több írása látott napvilágot a Hazánkban. Az ezzel kapcsolatos tárlatunkat az Eszterházy Palotában nézhetik meg. Míg a Magyar Ispitában arra a 425 évvel ezelőtt történt eseményre emlékezünk, amikor 1598. március 28-áról 29-ére virradóra Adolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós vezette keresztény had egy bravúros rajtaütésben visszafoglalta az oszmánoktól Győrt. A kiállítás a török kori győri végvárra, illetve a fehérvári kapu petárdával való berobbantására emlékezik vissza - tájékoztatta lapunkat Székely Zoltán.

Április izgalmas programokkal kecsegtet a múzeumba látogatók számára, ugyanis a remények szerint sok látogatót mozgat majd meg A cowboyok és indiánok című kiállítás is, amely egyrészt eredeti műtárgyak révén idézi meg a westernfilmekből is ismert világot.

- Egyenesen Amerikából kölcsönzött tárgyak érkeznek városunkba. Nem csak a XIX. század második felének amerikai vadnyugatát ismerhetjük meg, a kiállítás a korszak utóéletével is, a westernfilmekkel is foglalkozik. Ennek keretében lesznek olyan eredeti filmkellékek, amelyek Bud Spencer vagy Terence Hill westernfilmjeihez kötődnek. Valamint felvillantjuk a hazai cowboyok, a betyárok világát is, akik ugyanúgy fosztogatták a vonatokat, mint amerikai társaik - zárta Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója.