A „Tudományos műhelyek Komárom-Esztergom vármegyében” című konferenciát tíz évvel ezelőtt szervezte meg első ízben a tatai Kuny Domokos Múzeum. A cél az volt, hogy egy olyan szakmai fórumot hozzon létre és vezessen be a megyei hatókörű városi múzeumként működő intézmény, ami összefogja a területén működő tudományos, kutatóintézmények, így a múzeumok, könyvtárak, levéltárak tudományos kutatásait. A konferenciasorozat elindításakor alapvető szempont volt az intézmények közötti együttműködés megszilárdítása. Ennek már számos területen voltak és vannak gyakorlati eredményei.

Több országos intézmény is folytat kutatásokat a régióban, melyekről részletesen beszámolhatnak a konferencián. „A cél kettős: megismertetni egymás kutatásait, bemutatni a legfrissebb eredményeket, lehetőséget adni az aktuális témakörök részletesebb elemzésére, például évfordulók kapcsán. Kutatási témáink és eredményeink megismerése ezáltal alapot teremthet a közös gondolkodásra, együttműködésekre. A konferencia szolgálja a közösségek erősítését, hiszen a közösség teremtő ereje a tudományok terén is nélkülözhetetlen az eredmények eléréséhez” – tudtuk meg Stegmayer Máté történész-muzeológustól, a tatai Kuny-múzeum munkatársától.

A múzeum munkatársai közül többen is tartottak elő­adásokat. Dr. Rabár Ferenc a tatai irgalmas rendi nővérek tevékenységét mutatta be. Szűcs József emberi sorsokkal ismertette meg hallgatóságát a második világháború idejéből, levelezéseik tükrében. Schmidtmayer-Busa Mónika néprajzi vonatkozásokról beszélt. Merki Máté és Győri-Porszász Anna pedig egy római kori településrészlet kutatási eredményeit mutatták be Ács, Bumbum kút kör­nyékéről.

Jelentős és érdekes témát dolgozott fel és tartott róla elő­adást dr. Schmidtmayer Richárd történész, a Kuny-múzeum igazgatója és Stegmayer Máté történész-muzeológus. Még a helybéliek közül is kevesen tudják, hogy a XVIII. században színháza is volt Tatának. Az Esterházy-kastéllyal szemben állt, amelynek méretei nagyobbak voltak a tóparton álló kastély épületénél. Igaz, nem erre a célra épült, de Esterházy Miklós József – aki a kor művészeteket támogató mecénása volt – színházat alakított ki belőle. Eredetileg mezőgazdasági célokat szolgált, cukorgyár, majd sörgyár is működött ott. 1913-ban szinte földig rombolták, csak néhány oszlop maradt meg.