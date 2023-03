Május 26-án a 100 Tagú Cigányzenekar érkezik olyan sztárszólistákkal, akiket ismernek és szeretnek. A Rátonyi Róbert Színház két operett-előadással is érkezik az évadban. A TBG Production június 3-án mutatja be a Gyöngyhajú lány balladája című darabot, mely „a musicalek alfája és omegája". A Kvártélyház Szabadtéri Színház Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián népszerű musicaljét, A Pál utcai fiúkat mutatja be június 9-én és 10-én. Az operett műfaj kedvelőinek nyújt feledhetetlen élményt június 16-án és 17-én a Cigányszerelem, Lehár Ferenc egyik legnépszerűbb operettje. A Győri Filharmonikus Zenekar három alkalommal is hangversennyel készül az évadban. A gyermekek nagy kedvencei ismét megjelennek a Barlangszínházban július 1-én: a Cinderella családi mesemusical, amely az elveszett cipellőről és a megtalált boldogságról szól. A Neoton együttes koncertje július 7-én rázza fel a közönséget, másnap pedig Kökény Attila és az Artisjus- és EMeRTon-díjas magyar zenész, Rakonczai Viktor az Ébredés című közös koncerttel lép színpadra.

A Carpathian Impressions nagysikerű formáció a teltházas new yorki Carnegie Hall után először Magyarországon a Fertőrákosi Barlangszínházban tartja hazai koncertjét július 9-én. Kovács Ákos, a Kossuth-díjas zeneszerző, költő a magyar zenei élet egyik meghatározó előadója július 14-én és 15-én lép a színpadra. A Kockahas – a musical comedy a magyar zenés színház történetének első, egyszemélyes musical comedy-ével július 28-án találkozhatnak a nézők. A Budapesti Operettszínház augusztus 4-én és 5-én érkezik az év egyik legnagyobb attrakciójával, a Bozsik Yvette rendezte Hegedűs a háztetőn című musicallel, amelyben az operett világ legkiválóbb művészei játszanak.

Augusztus ünnepi hétvégéjére két kihagyhatatlan produkcióval is készül a Barlang. Pénteken, 18-án Fenyő 75+ címmel koncertre várja a közönséget. Fenyő Miklós és Szandi egy jubileumi koncertshow frenetikus hangulatával, a legjobb rock and roll zenékkel, a különleges estére komponált ünnepi műsorral veszi le a lábáról a nagyérdeműt. Augusztus utolsó hétvégéjén, tehát 26-án a TBG Production Fergeteges – Sissi legendája című táncdrámája Erzsébet királyné ismert történetét dolgozza fel az Experidance és a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáival. Az évad zárásaként szeptember 9-én a Sissi, a császárné című balett várja két felvonásban a Strauss-család zenéjére, a nagyérdeműt olyan, a soproni közönség számára már ismert táncosokkal, mint Iryna Tsymbal, Alekszej Dolbilov és Mischa Sosnovschi valamint a St. Pölten-i Europaballet művészei.

A tavalyi év sikere után a nyár során háromszor, június 15-én, majd július 20-án és augusztus 17-é ismét JazzCsütörtökkel várja a műfaj és a borok kedvelőit a Barlangszínház Dohnányi terme.

A barlangban családi napok is várják majd a nagyérdeműt izgalmas témákkal, kulisszajárással. Lesz Kőkorszaki családi nap, amikor az alkalom hangulata és a vezetett séták a régi időkbe kalauzolják az érdeklődőket. A kőfejtő egy új oldalát ismerheti meg a közönség játékosan. A Szent Iván-éj talán William Shakespeare hasonló című művéből a legismertebb, más néven nyárközép éjszakájának is hívják. A június 23-án esedékes dátumra egy olyan családi programot tervez az április 1-jétől nyitva tartó Témapark, amilyenre még nem volt példa. Ezen ez éjen kivilágított ösvényeken invitálnak éjszakai sétára – sokszínű programmal és csillaglessel. Az évad végén pedig a Denevérek éjszakája elnevezésű esemény zárja a különleges évadot.