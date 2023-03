1743. március 6-án Mária Terézia királynő kiváltságlevelet adományozott Győrnek

Már az utolsó Árpád-házi királyok is igyekeztek különféle kedvezményekkel maguk mellé édesgetni a rohamosan gazdagodó magyar városok polgárait. Ennek a folyamatnak a részeként kapta meg Győr is első ízben a szabad királyi város rangot. „István, Isten kegyelméből Magyar, Dalmát, Horvátország… stb. királya […] úgy a jelen, mint az utókornak értésére adjuk, miszerint jónak ítéltük a győri (de Jaurino) vendégeknek a győri várba való áthelyezését, hol fehérvári polgáraink és vendégeinkével azonos kiváltságot fognak élvezni, amennyiben örökre kivesszük őket a főispán és alispánjának ítélete, törvénylátása és hatalomköre alól, úgy mindazonáltal, hogy várbeli bírájokat tetszésök szerint válasszák.” A város ettől az árumegállító jog birtokában vásárt tarthatott, csak a királynak tartozott adót fizetni évi egy összegben, maga választhatta elöljáróit, polgárai mentesültek a hadviselési kötelezettség alól és pallosjoggal is bírt, azaz munkához juttatta a hóhértanoncokat.

Grafika: Kustán Roland

Nem sokkal később azonban anarchia sújtotta az országot, a tartományurak ugyanis – jó magyar szokás szerint – egymás ellen fordultak. Ezért is volt szükség arra, hogy III. András 1295-ben kelt okmányában megerősítse a város szabadalomlevelét. Ráadásul az országos rendek sorába emelkedve, képviselői valószínűleg meghívást kaptak az országgyűlésekre is. 1441-ben – története során másodszor – éppen városunkba hívták össze azt az országgyűlést, ahol a nemesek I. Ulászló lengyel uralkodót választották meg Magyarország királyává. Két évvel később azonban a vár lelkiismeretlen kapitányai, Kollár Péter és Farkas László 3000 aranyforintért egyszerűen eladták a korszak egyik legmodernebb erődítményét a német császárnak. Végül 1447-ben a győri püspök vásárolta vissza a települést, de ezzel Győr kizárólagos földesurává is vált egyben. A szabad királyi státuszt az úgynevezett mezővárosi jelleg váltotta fel. Bizonyos helyhatósági és kereskedelmi szabadalmai ugyan megmaradtak, nagyobb része mégis a káptalan földesúri hatósága alatt állott.

Az 1526-os mohácsi vereséget követően jórészt német származású várkapitányok igazgatták a települést, egy rövid török megszakítással. A dagadó erszényű győri polgárság azonban joggal vágyott régi királyi szabadságjogaira.

Végül Mária Terézia beleegyezett abba, hogy 17 ezer rajnai forinton örökre megváltsák magukat az egyházi földesúr joghatósága alól. [Győr] „a szent korona tulajdonának tekintessék, a mely semmiféle más urat el nem ismer s tőle semmiféle szerződés útján el nem választható, el nem idegeníthető, el nem zálogosítható”. A szabad királyi városi címmel új címer is járt. A vörös bélésű, drágakövekkel megrakott, ötágú koronával megfejelt díszpajzs bal felébe a város védőszentjét, Szent István vértanút festették. A jobb oldalon a Dunát, Rábát és a Rábcát idézi fel a 3 ezüstös hullámsáv, felettük pedig a csapóráccsal ellátott várkapu pompázik a toronnyal.

