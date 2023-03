Az Akkor is című szerzemény Lőrincz Álmos énekhangjával, a Quack zenekar előadásában szólalt meg a Duna TV tehetségkutató hétvégi műsorában. A fiatalok harminchárom pontot szerezve, teljesen megérdemelten jutottak az elődöntőbe.

Lőrincz Álmos énekes-­frontember gondolatai a fellépés után: „Mi a zsűri pontjai által jutottunk tovább A Dal elődöntőjébe, ahol akusztikusan adhatjuk majd elő az Akkor is című dalunkat. A színpadon végig nyugodtak voltunk, tudtuk élvezni a zenélést a steril környezet ellenére is, úgy éreztük, jól sikerült, volt ismerősünk, aki azt hitte, playbackelünk – részletezte produkciójukat. – Zenekarunk tízfős változatban és kis csapatban is koncertezik, ez az úgynevezett Quackoustic, ez a feladat így nem idegen számunkra, de szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a produkcióból. Sok munka vár még ránk, mindig törekszünk az érdekes hangzásra” – tette hozzá Lőrincz Álmos.

A kibővített Quack A Dal 2023 tehetségkutatóján már ott van a legjobb húsz között.

Az együttes tagjai a továbbjutásról

„Az elődöntőben igazi kávéházi hangulatot szeretnénk teremteni, aztán meglátjuk, hova jutunk A Dal végére... Természetesen hatalmas él­mény, hogy továbbjutottunk, és külön öröm, hogy a zsűri szavazott nekünk bizalmat. Szemünk előtt továbbra sem a díjak lebegnek, hanem a közös zenélés, és hogy megmutassuk magunkat” – fogalmazott a frontember.

Erdei Sára, szaxofon: „Nagyon felszabadultan tudtunk muzsikálni szombat este, szerintem abszolút át tudtuk adni a dal hangulatát.”

Daróczi Bence, vokál-gitár: „Büszke vagyok magunkra, mindent pontosan úgy csináltunk, ahogy elterveztük, és az alapos felkészülésünknek köszönhe­tően felszabadultan tudtuk át­­adni a zsűrinek és a nézőknek azt, amit a zenénk képvisel.”

Zsiborás Marci, basszusgitár: „Otthonosan tudtunk együtt muzsikálni a színpadon, nagyon örülök, hogy a zenekar ilyen »gátlástalanul« tudta önmagát adni a kamerák előtt, és alig várom már az akusztikus adást.”

Barta Egon, gitár: „Köszönöm az élményt a zenekarnak, úgy érzem, beérett sokéves munkánk gyümölcse, és professzionális produkciót tudtunk nyújtani a tv-s műfaj nehézségeinek ellenére.”

Elődöntő áprilisban

Az elődöntők április 15-én és 22-én lesznek a Duna Televízióban. A Dal zsűrijében Wolf Kati, Mező Misi, Ferenczi György és Egri Péter foglalnak helyet. A fordulóból a Quack zenekaron kívül a Roy Galeri (Boldog vagy), Szekeres András (Az ősz) és Pádár Szilvi (Súlytalan) jutottak tovább. A szurkolói szavazatoknak hála az Everflash is folytathatja Édenkert című produkciójával.