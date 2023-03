Bereményi Géza és Csengey Dénes dalszövegeivel, Bérczes László beszélgetőkönyve nyomán a szövegkönyvet írta és rendezte: Vecsei H. Miklós. Játsszák: Ratkóczi Huba (QJÚB), Szabó Balázs (Szabó Balázs Bandája), Vecsei H. Miklós (QJÚB).

„Cseh Tamás élettörténetét meséljük el Bérczes László beszélgetőkönyve nyomán, a születésétől a haláláig több, mint 20 dal kíséretében. Nekünk most ez a legfontosabb... Tamás karaktere és emlékezete egyedülálló, mindannyiunk számára közös nevező. Nem is kíséreljük meg az ő előadásmódját interpretálni, arra fókuszálunk, ahogy ő is kéri a Beszélgetőkönyvben, hogy "megszólaljunk", és elmeséljük az ő történetüket... „ - fogalmazott Vecsei H. Miklós.

Az előadás hossza 100 perc szünet nélkül. Infó: [email protected], +421 905 892 579