– 1993 márciusában indult útjára a mai Peron Music Alapítvány. Hálás szívvel gondolunk az alapítókra és köszönjük nekik, hogy hitük és lehetőségük szerint belevágtak ebbe a nemes feladatba. Fantasztikus belegondolni, hogy három évtized alatt mennyi értéket teremtett, mennyi álmot valósított meg és hány fiatalt támogatott, mennyi utat és pályát határozott meg és hány szövetséget hozott létre ez a kicsi alapítvány, amely bár nemes célra tette fel életét, nehéz feladatot vállalt fel, a könnyű- és rockzenében a tehetséges zenészeket, zenekarokat támogatja – mondta el Pap Tibor alapítványi elnök.

A rendezvényen Popovics György, a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat elnöke méltatta a tehetségalap születését, a központ működését, további sikereket kívánva a Peronnak.

A születésnapi bulit március 31-én, pénteken tartják Tatán, a Peron Music Klubban. A Peron 30 egyedülálló koncert lesz, amelyen zenével ünneplik a zenét, a jelent és a jövőt. A koncerten fellép többek között a Tehetségközpont keretein belül szerveződött Makeshift Duó, az Arcidra, a Sorbonne Sexual és a mai fiatalok által is jól ismert, fesztiválozó 30Y zenekar.

A 30. születésnapon nem a múltat kívánják ünnepelni, hanem a jelent és a jövőt.

Az alapítvány elnöke bejelentette, hogy létrehozzák a Peron Zenei Tehetség Alapot, mely felkarolja a szegény sorsú, de tehetséges fiatalokat. Újdonságokról is beszélt: a programok és pályázatok mellett elindítják a tehetségprogramot, amelyre már hamarosan lehet pályázni. Háromfős szakmai kuratórium bírálja el a jelentkezéseket. A programra 12–20 év közötti fiatalokat várnak.

A Peron az elmúlt 30 év alatt megteremtette a könnyűzenében az értékalapú szakmai tehetségkutató rendszert, táborokat, fesztiválokat szerveztek (TAZ-Mánia, Fúzió), in memoriam sorozatot hoztak létre, kazettákat, lemezeket adtak ki. Létrehozták és működtették a megye első dobos csapatát, a Dobbantó Klubot. Tatabányai és tatai általános iskolákban közel ötezer gyereknek tartottak rendhagyó énekórákat.

A tatai Tehetségközpontban jelenleg 14 tanár közel 130 diákkal dolgozik, professzionális hang- stúdiót alakítottak ki. Táborokat szerveztek itthon és külföldön. Eddig mintegy ötezer gyerek fordult meg a zenei táborokban.

Cserteg István alapító elmondta: – 30 évvel ezelőtt is arra gondoltunk, mint most, a jövő tehetsége kell Magyarországnak. Mostanra már tudunk sok-sok nevet mondani, akik odakerültek a legjobbak közé a zenében. Most is azon dolgozunk, hogy szülessenek ilyen nagy nevek zenei vonalon.